TEB sendikasyon kredisini yeniledi

Türk Ekonomi Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik performans hedefleri içeren sendikasyon kredisi 14 ülkeden toplam 24 bankanın katılımıyla gerçekleşirken, ilave kaynak artışıyla yüzde 136 oranında yenilendi.

367 ve 734 gün vadeli kredinin, 367 gün vadeli diliminin maliyeti SOFR+ yüzde 1,75 ve Euribor+ yüzde 1,50 olarak gerçekleşti. TEB'in uluslararası piyasalardaki güçlü itibarına ve Türkiye'nin ekonomik alanda olumlu seyrine paralel olarak yedi yıl sonra ilk kez 2 yıl vadeli bir dilimin de yer aldığı işlemde, ikinci dilimin maliyeti SOFR+ yüzde 2,25 ve Euribor+ yüzde 2,00 oldu. Sendikasyon kredisinin sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü BNP Paribas ve Standard Chartered Bank, ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NBD, aracılığını ise First Abu Dhabi Bank üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, sendikasyon kredisiyle reel sektörün dış ticaret finansmanına destek vererek her zaman olduğu gibi ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Leblebici, yeniledikleri sendikasyon kredisine toplamda 560 milyon dolar talep geldiğini vurgulayarak, "Buna karşılık, hedefin üzerinde yüksek çevirme oranına ulaşarak 450 milyon dolar karşılığı tutarla ve yüzde 136 oranında yeniledik. Dış finansman imkanlarımızı derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız adımlarla ileriye taşımaya devam edeceğimizi, muhabir bankalar ve uluslararası yatırımcılarımızla olan yakın işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Bu vesileyle işlemimize katılan ve destek veren tüm muhabir bankalarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kredinin bu yıl da sürdürülebilirlik performansı kriterleri çerçevesinde yenilendiğinin altını çizen Leblebici, "Sağladığımız sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi ile çevresel ve sosyal kriterleri odağımıza alarak üç performans hedefi belirledik. Buna göre, kadın hakim ortaklı mikro ve KOBİ'lere sağlanan finansman tutarının artırılmasını sağlayacağız. KOBİ'lerin yeşil ve çevre dostu projelerinin finansmanı ile kurumsal firmaların yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik kredilerin artırılması yönündeki yatırımları destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Leblebici 2024'ün başından bu yana uluslararası piyasalardan toplamda 1 milyar 300 milyon dolarlık kaynak girişi sağladıklarına dikkati çekti.

Bu alanda "verimlilik odaklı büyüme" stratejileri kapsamında sermaye yeterlilik oranını güçlendirerek Türkiye'nin gelişmesine ve yatırımların artmasına destek olma kapasitelerini daha da artırmış olduklarını ifade eden Leblebici, şunları kaydetti:

"TEB olarak benimsediğimiz 'iyi ve örnek banka' anlayışıyla sürdürülebilir ekonomi, toplum ve çevre yaratmaya katkıda bulunan uygulamaları destekliyor, toplumumuzu daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizle sürdürülebilir kalkınmaya destek olurken aynı zamanda toplumsal fayda sağlamaya, topluma, çevreye ve insan yaşamına değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalara odaklanıyoruz. 97 yıldır Cumhuriyetimiz hep daha ileri gitsin diye çalışan bir bankayız. Bugüne kadar olduğu gibi ülkemizi daha iyi bir geleceğe taşımak için her alanda çalışmayı ve sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz."

TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan da muhabir bankalardan gelen yüksek talebe rağmen 450 milyon dolar ile sendikasyon kredisini sınırlı tuttuklarını vurgulayarak, "Bankamıza uluslararası kurumların desteği güçlü şekilde devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Yenidoğan, TEB'in sürdürülebilirlik stratejilerine uygun bir şekilde performans kriterlerini güçlü tutarak ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) hedeflerini belirlediğinin altını çizerek, "Sürdürülebilirlik stratejimize bağlılığımızı sendikasyon işlemlerimizle de göstermeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanında hızlı ve sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.