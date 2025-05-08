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Teknoloji devi CrowdStrike çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk gelen yaklaşık 500 pozisyonda işten çıkarmaya gitmeyi planladığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Teknoloji devi CrowdStrike çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak
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Siber güvenlik şirketi CrowdStrike tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, şirketin faaliyetlerini daha fazla verimlilik sağlayacak şekilde geliştirmeye yönelik stratejik bir plan açıkladığı belirtildi.

Açıklamada, plan kapsamında, şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk gelen yaklaşık 500 pozisyonda işten çıkarmaya gidilmesinin planlandığı aktarıldı.

İşten çıkarmalarla ilgili 36 milyon ile 53 milyon dolar arasında bir maliyet oluşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, işe alımların 31 Ocak 2026'da sona erecek mali yıl boyunca stratejik öneme sahip kilit alanlarda devam etmesinin planlandığı kaydedildi.

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