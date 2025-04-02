TEPAV hesapladı: Gıda enflasyonunda artış aylık bazda yavaşlıyor

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-31 Mart 2024 döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde 3,25 olarak hesaplandı.

Mart ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler kıvırcık, beyaz lahana ve ıspanak olurken limon, karnabahar ve patates fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı kağıtlı şeker, kakaolu toz içecekler ile bitki ve meyve çayında gerçekleşirken pasta, hazır çorbalar ve kuru kayısıda da fiyat düşüşleri tespit edildi.

1-31 Mart 2025 dönemi için 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan mutfak enflasyonu yüzde 1,25, İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) yüzde 3,85, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) yüzde 4,22 olarak belirlenmişti. TÜİK ve ENAG mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan’da açıklanacak.

Mart 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 29,5, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 40,6, İTO ÜGE ile yüzde 42,1, İTO İTÜFE ile yüzde 42,4 olarak hesaplandı.

TEPAV Gıda Enflasyonu (TEGE), Nisan 2024 – Mart 2025 (Aylık – Yüzde)