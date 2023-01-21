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TESK'ten yapılandırma talebi: Ödemeler uzun vadeye yayılsın

TESK Başkanı Palandöken, gelecek hafta açıklanması beklenen yapılandırma paketi konusunda, "Yapılandırma ödemeleri uzun bir zaman dilimine yayılmalı." dedi.

Haber Merkezi
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gelecek hafta açıklanması beklenen yapılandırma paketi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında yeni düzenlemeyle esnafın da yapılandırma kapsamına alınarak emekli olabilmesinin önünün açılması gerektiğini belirten Palandöken, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırma paketi esnaf ve sanatkar camiamız ile tüm vatandaşlar adına sevindirici. Ancak kış döneminde esnafın elektrik, doğal gaz gibi girdi maliyetlerindeki artış göz önünde bulundurularak yapılandırma ödemeleri uzun bir zaman dilimine yayılmalı." ifadelerini kullandı.