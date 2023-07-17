THY, elektronik para ve ödeme kuruluşu kuracak

Şirketten yapılan açıklamada, elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu kurulması için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Cuma akşamı KAP'a yapılan açıklamada, THY'nin satış kanallarından geçen işlem hacmini göz önüne alarak, mevcut potansiyelinin "değer yaratan bir iş modeline" dönüştürülmesi amacıyla elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu kurulması için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildiği ifade edildi.