Ticaret Bakanlığı açıkladı: İhracat yüzde 3,6 oranında arttı, 63 milyar 603 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin ihracat oranının 2024 yılı ilk çeyreğinde arttığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı artmaya devam etmektedir" başlığı ile bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayınlanan 2024 yılı ilk çeyrek dış ticaret istatistikleri kapsamında 2024 yılı ilk çeyreğinde, dünya ihracatı % 0,6 oranında düşüş ile 5 trilyon 919 milyar dolar olur iken, ülkemizin ihracatı % 3,6 oranında artış ile 63 milyar 603 milyon dolar olmuştur.

Yıllıklandırılmış olarak bakıldığında ise, dünya ihracatı % 4,2 oranında düşüşle 23 trilyon 808 milyar dolar olurken, ülkemiz ihracatı % 0,8 oranında artışla 257,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

"2023 yılının ilk çeyreğine göre 0,05 puanlık artış"

Küresel ihracattaki düşüşe rağmen ihracatımızdaki artışlar devam etmiştir. Bu kapsamda yıllıklandırılmış ihracatımızın küresel ihracattan aldığı paydaki artış eğilimi 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiş ve 2023 yılının ilk çeyreğine göre 0,05 puanlık artış ile % 1,082 seviyesine yükselmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmek için küresel ticaretteki eğilimleri en iyi şekilde değerlendirip elde ettiğimiz kazanımları artırarak devam ettireceğiz."

Açıklamada "Küresel Mal İhracatından Aldığımız Pay" denerek bir grafik de paylaşıldı.