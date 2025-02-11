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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Suriye’ye ihracat ve transitte sınırlama kaldırıldı

Suriye ile ticarette yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı Suriye’ye ihracat ve transitte sınırlamanın kaldırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Suriye’ye ihracat ve transitte sınırlama kaldırıldı
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ANKARA-EKONOMİ

Suriye’de rejimin değişmesini ardından Türkiye ile Suriye arasındaki ticarette yeni bir dönem başladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelge ile ilk olarak, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’ye ihracat ve Suriye’ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 8 Aralık’ta yaşanan rejim değişikliği ardından, Türkiye ile Suriye ekonomik ve ticari ilişkilerindeki ilerlemenin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, yeni döneme ilişkin Suriye ile varılan mutabakat doğrultusunda oluşturulan yol haritasının adım adım hayata geçirildiği belirtilerek, “Hükümetimiz tarafından, yeni döneme ilişkin Suriye ile varılan mutabakat doğrultusunda oluşturulan yol haritası adım adım hayata geçirilmektedir. Ticaret Bakanlığımız tarafından, bu kapsamda, Suriye ile karşılıklı ticarette eski rejim döneminde kısıtlı tutulan ihracat, transit ve ithalata ilişkin olarak da gerekli kararlar alınmaya devam edilmektedir” denildi.

Açıklamaya göre Ticaret Bakanlığı tarafından 8 Şubat 2025 tarihinde bir genelge yayımlandı. Bu genelge ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’ye ihracat ve Suriye’ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı.

Suriye’ye açılan kara sınır kapıları kullanılarak, Türkiye’den Suriye’ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulacak.

İkinci olarak, aynı Genelgenin eki 2 Sayılı eşya listesinde bulunan “metal hurda” hariç, diğer eşyanın Suriye’den Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere transiti serbest hale getirildi.
Üçüncü olarak da Suriye’den ithalat işlemleri normal hale getirildi. Böylece yürürlükten kalkan Genelge kapsamındaki 1 sayılı ithalatı izne tabi eşya listesi kaldırılırken, mevcut dış ticaret rejimi kapsamında Suriye ile ithalat rejimi normalleştirildi.

Açıklamada, “Suriye’den ithal edilen eşya, gerek ithalat düzenlemeleri, gerek ürün güvenliği kontrolleri, gerekse de gümrük vergileri bakımından üçüncü ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulmuştur” ifadelerine yer verildi.

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