Almanya ABD ile ticarette fazla verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri küresel ticaret savaşı riskini artırırken, Trump'ın eleştirdiği Almanya'nın ABD ile ticaretindeki ihracat fazlası geçen yıl rekor seviyeye ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) verilerinden derlenen bilgilere göre, ABD, geçen yıl yaklaşık 70 milyar Euroluk rekor ile Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke olmaya devam etti.

Almanya'dan ABD'ye 2024’te yıllık yüzde 2,2 artışla 161,32 milyar Euro değerinde mal ihraç edildi. Bu rakam değer bazında Almanya'nın toplam ihracatının yüzde 10,35'ine denk geldi.

Söz konusu oran son 20 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti.

Almanya, 2024'te ABD'den 91,32 milyar Euro değerinde mal ithal etti. Bu rakam ülke ithalatının yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geldi. 2023'e göre ise ABD'den ithalatta yüzde 3,4’lük düşüş görüldü.

ABD, 2017'den bu yana Almanya'nın en fazla ticaret fazlası verdiği ülke olarak dikkati çekiyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle Almanya'nın ticaret fazlası elde etmesini eleştirerek, Alman otomobillerine ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

Trump, ikinci başkanlığı döneminin ilk günlerinde dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla AB ürünleri için gümrük vergilerini artıracağını açıklamıştı.

ABD Başkanı, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak istiyor.

Analistler, Trump'ın, Avrupa Birliği ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını belirtiyor.

Trump'ın, ülkesinin Alman sanayisi için önemli bir satış pazarı olarak işlev görmeye devam etmesine izin vermeyeceğini vurgulayan analistler, ABD Başkanı'nın, Almanya'dan, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve askeri ekipman gibi Amerikan mallarını daha fazla ithal etmesini talep edeceğini öngörüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ise Almanya'nın, ABD'ye karşı yüksek ticaret fazlasının dengesizliklere yol açarak küresel ekonomi için tehdit oluşturabileceğini düşünüyor.

Bu arada, Almanya’nın ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3 düşerek 1 trilyon 555 milyar Euro'ya, ithalatı ise yüzde 1,3 gerileyerek 1 trilyon 316 milyar Euro'ya indi.