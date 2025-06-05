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IMF: Ticaret savaşı, COVID-19'dan daha büyük tehdit

IMF'ye göre, gelişmekte olan piyasa merkez bankaları için ticaret savaşı COVID-19'dan daha büyük bir tehdit olabilir.

Haber Merkezi
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IMF: Ticaret savaşı, COVID-19'dan daha büyük tehdit
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Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, ticaret savaşının şokunun gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankaları için farklı etkiler yarattığını, buna karşın COVID-19 salgını sırasında para politikalarını hızla gevşetebildiklerini söyledi.

Gopinath Financial Times gazetesine verdiği röportajda, gümrük vergilerinin gelişmekte olan ekonomiler ve küresel piyasalar üzerindeki öngörülemeyen etkilerinin, merkez bankalarının işini zorlaştıracağını söyledi.

Gopinath, "Bu sefer pandemiden daha büyük bir zorlukla karşı karşıya kalacaklar" dedi.

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