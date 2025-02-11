TEB Başkanı Arman Üney: İnternetten veya farklı kaynaktan ilaç almak ölümle sonuçlanabilir

ANKARA (EKONOMİ) – İçişleri Bakanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bir operasyonda 5 milyon adet sahte kanser ilacı yakalandı. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, operasyonun duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, uyarılarını tekrarlayarak internetten veya eczane dışındaki farklı kaynaklardan ilaç almanın ölümle sonuçlanabildiğini vurguladı.

Arman Üney açıklamasında, “Bu korkunç olay bir kez daha gösteriyor ki; ilaç tedarik zincirinin güvenliği, halk sağlığının korunması açısından hayati öneme sahiptir. İlaca erişimde güvenilir tek adres sadece eczanelerdir. Eczanelerde satılan ilaçlar, Sağlık Bakanlığı’nın İlaç Takip Sistemi ile kontrol edilir ve eczacılar tarafından güvenle sunulur. Bir kez daha bütün vatandaşlarımızı uyarıyoruz: Eczane dışında internetten veya farklı kaynaklardan ilaç almak ölümle sonuçlanabilir. Aynı durum kontrolsüzce eczane dışında satılan vitaminler, mineraller ve bitkisel ürünler için de geçerlidir. Bu ürünlerin temini için doğru adres yalnızca eczanelerdir, kesinlikle marketler veya internet değildir. Eczacılar, ilaçlar ve tüm bu ürünler için sağlık güvencesi oluşturur; bilinçsiz tüketimin önüne geçer ve halk sağlığını korur. İlaçlarınızı, vitaminlerinizi ve bitkisel ürünlerinizi sadece eczanelerden alın, sağlığınızı riske atmayın” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bir operasyonda 5 milyon adet sahte kanser ilacı ele geçirildiğini, bunların piyasa değerinin 2 milyar TL olduğunu duyurmuştu.