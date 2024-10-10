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Ticaret borsalarında ağustos ayında 33 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Giresun Ticaret Borsası, ticaret borsalarında Ağustos 2024'te 33 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Ticaret borsalarında ağustos ayında 33 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
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Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında ağustosta gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Borsalarda 33 bin 218 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı

Buna göre, söz konusu ayda borsalarda 33 bin 218 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 9 bin 817 tonla Düzce/Bolu'da yapıldı. Bu kentleri 6 bin 645 tonla Sakarya, 5 bin 927 tonla Ordu, 4 bin 213 tonla Giresun izledi.

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