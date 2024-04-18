Ticari krediler yüzde 53 arttı, 10 trilyon TL'ye ulaştı

Yatırımlarını sürdürmek isteyen şirketlerin, yüksek borçlanma maliyetlerine rağmen artan talebiyle ticari krediler, şubat ayında 10 trilyon lira eşiğini aştı. Ticari kredilerin büyüklüğü, şubat ayında yıllık bazda yüzde 53 artarak 10.3 trilyon liraya ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), şubat ayına ilişkin risk merkezi raporunu yayımladı.

Ticari faizler yüzde 66

Rapora göre finans sektöründe nakdi kredilerin büyüklüğü, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57 artarak 13 trilyon 260 milyar liraya yükseldi. Ticari krediler ise ilk kez şubat ayında 10 trilyon lirayı geçti. Ocak ayında 9.9 trilyon lira seviyesinde olan ticari kredilerin büyüklüğü, yılın ikinci ayında yıllık 53 artışla 10.3 trilyon liraya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre Bankaların TL ticari kredilerde uyguladığı ortalama faiz, mart ayının sonunda yüzde 66.29’a ulaşmıştı. Ticari kredilerdeki yüksek faize rağmen, şirketler borçlanmaya devam etti. Ticari kredilerde aslan payını bir kez daha imalat sanayi aldı. 10.3 trilyonluk ticari kredinin 3.2 trilyonu imalat sanayi alanında kullanıldı. İmalat sanayinin, toplam krediler arasındaki payı yüzde 31 oldu.

Her 5 TL’lik ticari kredinin yaklaşık bir lirası (yüzde 19), toptan ve perakende sektörüne yöneldi. Toptan ve perakende sektörü, 1.9 trilyon liralık ticari kredi kullandı. İnşaat sektörü ise 886 milyar liralık ticari kredi ile toplam pazarın yüzde 9’unu oluşturdu. Emlak sektörü 732 milyar liralık, taşımacılık, depo ve haberleşme sektörü 762 milyar liralık, enerji sektörü 680 milyar liralık, tarım sektörü ise 664 milyar liralık ticari kredi kullandı.