TİM Başkanı Gültepe: Sanayicinin ihracat hevesi kaçtı

İMAM GÜNEŞ

İş dünyasının son iki yılda dile getirdiği fiyat rekabeti avantajının yitirilmesi ve düşen karlılık, firmaların geleceğini de tehlikeye soktu.

Özellikle emek yoğun sektörlerde çok büyük küçülmelerin olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Türkiye pahalı hale geldi. Firmalar, maliyet ve enflasyon artışını fiyatlandırma konusunda çok zorlanıyor. Sektörler küçülüyor. İlk kez ihracat yapan firma sayımız 1800’leri görmüştü. Nisan ayında 980’e düştü” diye konuştu. Enflasyonun ihracat üzerindeki etkilerine değinen Gültepe, “Bu ülkede yüzde 70-80 enflasyon varken de çalıştık. Enflasyon şimdi yüzde 40 seviyelerinde kilitlendi. Ancak sanayi kan kaybediyor.” dedi.

İhracatı tabana yayma noktasında problemler olduğunu dile getiren Gültepe, şöyle devam etti: “İhracatın alt kırımlarına bakıldığında 4-5 sektörün güçlü artış sağlaması nisan ayındaki büyümede etkili oldu. Artış sağladık ama önceki yılın nisan ayına göre iki gün de fazla çalıştık. Paritenin katkısı da yaklaşık 450 milyon dolar oldu. Ancak ilk kez ihracat yapan firma sayısında kötü bir sinyal veriyoruz. İlk kez ihracat yapan firma sayısı bin 800’leri görmüştü. Nisan ayında 980’e düştü. Bu şekilde giderse belki bir sene sonra 800, 700 rakamına kadar düşecek. İhracat artık firmaları heveslendirmiyor. Firmalar oyuna giremiyor. Bunun sebebi de küçülerek mevcudu korumaya çalışmaları. İhracatı yeniden heveslendirmek lazım. Yapılması gereken tek şey ihracata sarılmak.”

■ Hazır giyim yatırımları ya küçüldü ya kapandı

Türkiye’nin pahalılaşmaya başladığını vurgulayan Gültepe, “Yani onlar kuzeye giderken biz onun peşinde gitmek yerine güneye gittik. Enflasyonkur makası biraz daha olumlu olsaydı alımlar bu kadar etkilenmezdi, bu kadar sıkıntı yaşamazdık. Bizimle beraber çalışan, mutlu olan, sipariş veren müşteriler Türkiye’den gidiyorsa fi yattan dolayı gidiyor. Bugün hizmet sektörü de aynı sorunu yaşıyor. Türkiye pahalı. Pahalı olan bir yerde üretim de olmaz. Hazır giyim sektörü Anadolu’nun her yerini üretimle doldurmuştu. Şimdi hepsi küçüldü. Kimisi de kapattı” ifadelerini kullandı.