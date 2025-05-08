TCMB Başkanı Karahan'dan 'rezerv' sorusuna yanıt: 5-2 biten maçın sonunda '2 gol yedik' demezsiniz

CANAN SAKARYA/ANKARA

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılında yurt içi ya da yurt dışında altın satışı yapmadıklarını, Merkez Bankası sahipliğindeki altın miktarının 50 ton arttığını söyledi. Karahan, birkaç günlük veriye bakıldığında rezervlerdeki erimenin bittiğini ve ters yönlü hareketin başladığını kaydetti. Karahan, zirai donun enflasyona etkisinin 0,4 puan kadar olabileceğini söyledi.

"Rezervdeki erime bitti, ters yönlü hareket başladı"

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Rezerv sorusuna futbol maçı üzerinden örnek veren Karahan, “5-2 biten bir maçta size ‘Maç nasıl geçti?’ denildiğinde ‘2 gol yedik’ demezsiniz; yani ‘5 gol attık, 2 gol yedik, net olarak 3 farkla kazandık’ dersiniz. Dolayısıyla hem artış hem düşüşü gösteriyoruz ama tabii ki son an itibarıyla, iki sene öncesine göre olan farkı da vurgulamakta fayda olduğunu değerlendiriyorum, eksi 60 milyardan pozitif seviyelere geldiğimiz bir rezerv seviyesi söz konusu” dedi. Karahan, birkaç günlük veriye bakıldığında rezervdeki erimenin bittiğini, hatta ters yönlü hareketin başladığının görüldüğünü kaydetti.

"TCMB sahipliğindeki altın miktarı 50 ton arttı"

Muhalefet milletvekillerinin altın satışı yapıldığına ilişkin sorular üzerine Karahan, 2024 yılında yurt içi ya da yurt dışında altın satışı yapmadıklarını bunun 2024 yıllık faaliyet raporlarında da görebileceğini söyledi. Karahan, TCMB sahipliğindeki altın miktarının 50 ton arttığını belirterek, şöyle devam etti: “Şimdi, neden böyle bir azalma haberi söz konusu? Çünkü bizim likidite yönetimi amacıyla daha önce yaptığımız swaplar vardı, yani bize ait olmayan ama bizde duran karşılığında TL verdiğimiz. Geçen sene biz bu işlemleri kapattık. Bu nedenle, emanet tuttuğumuz altın 65 ton azaldı, sahipliğimizdekini 50 ton artırırken, SWAP’ları 65 ton kapattığımız için 15 ton azalmış gibi gözüküyor ama aslında, sahipliğimizdeki altın şu anda 508,9 ton ve geçen seneye göre 50 ton artmış durumda.”

■ “2025 yıl sonu tahminlerimiz beklentilerle uyumlu”

Karahan, milletvekillerinden gelen enflasyon tahminlerinin güncellenmesi konusundaki soruya, “2025 yıl sonu için belirlediğimiz tahmin ve belirsizlik aralığı beklentilerle şu anda uyumlu. Biz her enflasyon raporu öncesinde bir araya geliyoruz, bütün güncel veri akışını değerlendirerek tahminde bir güncelleme olup olmadığını değerlendiriyoruz ve bunun iletişimini kamuoyuyla yapıyoruz. Şu anki değerlendirme itibarıyla mevcut veriler itibarıyla ciddi bir bozulma olmadığını değerlendiriyoruz” yanıtını verdi.