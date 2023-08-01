TİSK MCV, İzmir Aliağa Devlet Hastanesine yanık ünitesi bağışladı

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye İşveren Sendikaları Konfderasyonu'ndan (TİSK) yapılan açıklamada, “TİSK Mikrocerrahi Vakfı, vakalara hızlı ve etkin müdahalede büyük önem arz edecek Aliağa Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi’nin kurulmasına destek olarak sağlık sistemimizin kullanımına sundu” denildi.

TİSK MCV’nin iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirmek hedefiyle, önleme hizmetleri yanında iş kazası geçirenlere yönelik tıbbi müdahale ve tedavi altyapısının güçlendirilmesini de içeren geniş bir perspektifle faaliyet gösterdiği belirtilen açıklamada, hizmete giren yanıt ünitesinin bölgenin donanımlı yara ve yanık ünitelerinden biri olacağı vurgulandı. Yanık ünitesinin, Türkiye’nin en önemli petrokimya tesislerine ev sahipliği yapan Aliağa’da kurulmuş olmasına dikkat çekildi. Merkez, ev kazalarıyla yaralananlar dahil her türlü hastaya hizmet verecek.

Açılış töreninde konuşan TİSK MCV Başkanı Fethi Hinginar, “Ekonomik açıdan da son derece önemli bir bölge olan Aliağa bölgesinde, böyle kapsamlı bir yanık ünitesinin kurulmasına destek vermekten ve hastaların daha iyi şartlar altında tedavi olmasına imkân sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yanık tedavisi tıbbın farklı branşlarını içeren son derece komplike bir tedavi yöntemi olup, Türkiye’de büyük ihtiyaç olan bu alana katkıda bulunmak bizi mutlu etmektedir” dedi. Hinginar, Vakıf olarak yanık ve yara merkezlerinin kurulmasına katkı verdiklerini, salgın döneminde acil durum hastanesinin kurulması ve donatılmasına destek olduklarını, çok sayıda devlet ve üniversite hastanesine önemli destekler verdiklerini anlattı.

Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Koçyiğit de “Yanık tedavisi en zor tıbbi uygulamalardan biri olup, vakaların zorluğu nedeniyle her gelen hastaya hızlı yanıt verebilmek, bunu çağa uygun imkanlarla yapabilmek önem arz ediyor. Bu doğrultuda TİSK Mikrocerrahi Vakfının yanık ünitemizin kurulumu için gerçekleştirdiği bağış desteği, vatandaşlarımıza hizmet hususunda çok büyük değer taşıyor” diye konuştu.

Açılış törenine, TİSK Mikrocerrahi Vakfı Genel Müdürü Deniz Karakaş ile İzmir Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Koçyiğit’in yanı sıra İzmir İl Sağlık Müdürü M. Emre Erkuş, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı katıldı.