TİSK Ortak Paylaşım Forumu 100. Yıl temasıyla toplanıyor

ANKARA (EKONOMİ)- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen gelenekselleşen Ortak Paylaşım Forumu’nun beşincisi, Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı temasıyla 5 Ocak günü toplanacak. 2023 sonunda yapılması planlanan Forum ertelenmişti.

TİSK’ten yapılan açıklamada, Foruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bildirildi. Açıklamada, “Ortak Paylaşım Forumu’nda çalışma hayatının üçlü sac ayağı kamu, işçi ve işveren temsilcileri ‘Birlikte Mümkün Türkiye’ demek için yeniden bir araya gelecek. Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışma hayatı ana temasıyla gerçekleştirilecek Forumda, sanayi, üretim, ihracat, teknoloji, araştırma ve geliştirmede elde ettiğimiz değerler masaya yatırılacak. Geçtiğimiz 100 yılı anlayarak, Türkiye’nin yeni yüzyılına birlikte hazırlanmanın önemine, çalışma hayatını derinden etkileyeceği düşünülen dijital dönüşümün çalışma hayatı, yetkinlikler ve istihdam üzerindeki etkilerine odaklanılacak.” denildi.

Forumda, çalışma hayatını oluşturan Türk sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarını yanında, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), BusinessEurope, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve OECD gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri de yer alacak.

Forumda, Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılı: Gelenekten Geleceğe temasıyla düzenlecek Panel kapsamında Türkiye’nin önde gelen ve köklü aile şirketlerinin yeni kuşak temsilcileri konuşma yapacak. Ayrıc, iş sağlığı ve güvenliği konusu kapsamında düzenlenecek panelde, teknolojinin iş sağlığı ve güvenliği alanında sağladığı ilerleme de tartışılacak.