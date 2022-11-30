TMB: 14.1 önemli sorunlara işaret ediyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi, inşaat sektörünün 5 çeyrektir üst üste daraldığına işaret etti.

Türkiye ekonomisinin, küresel çapta yaşanan zorlu sürece rağmen yüzde 3,9 büyümesinin sevindirici olduğunu aktaran Eren, "Bununla birlikte, istihdama büyük katkı veren ve 200'ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektöründe, aynı dönemde yaşanan yüzde 14,1'lik daralma önemli sorunlara işaret etmektedir. Sektörümüz 2021 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana üst üste artan oranlarla 5 çeyrektir daralmaktadır. Sektörde büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya ve kronik hal almış girdi maliyetlerinde artış sorununun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"Ayakta kalmaya artık mecalleri yok"

Eren, girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek artış konusunda kamu müteahhitleri için yeterli bir çözüm sağlanamadığını ve konut sektöründe ihtiyaç duyulan arza cevap verecek yeni projelerin hayata geçirilmediğini savunarak şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dört bir tarafında krediler ile projelerini tamamlamaya çalışan firmalarımızın mevcut yük altında ayakta kalmaya artık mecalleri yoktur. Hükümetimizden 2023 yılı için gerek kamu müteahhitlerinin gerek konut sektörünün sorunlarını çözecek adımlar bekliyoruz. İnşaat sektörü güçlendirilmeden, başta deprem riskinin kaçınılmaz kıldığı kentsel dönüşüm süreci olmak üzere kalkınma hedeflerinin sürdürülmesi de mümkün olmayacaktır. TMB olarak hükümetimizin bu yönde yapacağı çalışmalara her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya hazırız."