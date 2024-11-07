  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TMO, gıda amaçlı mavi haşhaş tohumu için talep topluyor
Takip Et

TMO, gıda amaçlı mavi haşhaş tohumu için talep topluyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 1000 ton gıda amaçlı mavi haşhaş tohumu satışı için talep toplamaya başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TMO, gıda amaçlı mavi haşhaş tohumu için talep topluyor
Takip Et

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yapılan açıklamaya göre, Afyon Alkaloidleri Fabrikası (AAF) İşletme Müdürlüğü stoklarında bulunan 1000 ton natürel mavi renkli haşhaş tohumu, gıdada kullanılmak üzere kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel karşılığı serbest olarak talep toplama yöntemiyle kasım sonuna kadar satışa açıldı.

​​​​​​​Talep toplama bugün itibarıyla başlarken 14 Kasım saat 13.00'e kadar devam edecek. Tahsis sonuçları 15 Kasım'da bildirilecek. 30 Kasım'da da ürünün teslimatı yapılacak.

Kilogramı 85 TL olarak belirlendi

Kasım satış fiyatı yüzde 2 yabancı madde içeriğine sahip ürünlerin kilogramı 85 Türk lirası olarak belirlenirken bu fiyata KDV, borsa, diğer yasal yükümlülükler ve manipülasyon dahil olmayacak.

Satışa açılan aylık stok miktarına yüksek talep gelmesi durumunda tahsis yapılarak satışlar gerçekleştirilecek. Satışa açılan miktar ve satış fiyatı kasım sonuna kadar geçerli olacak.

Haşhaş tohumu satın almak isteyen isteklilerin, satın alma şartları dahilinde talep formlarını tanzim ederek en yakın Toprak Mahsulleri Ofisi iş yerine teslim etmeleri gerekiyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın son ‘Enflasyon Raporu’nu açıklayacakTCMB Başkanı Fatih Karahan yılın son ‘Enflasyon Raporu’nu açıklayacakEkonomi
Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Türkiye'de olsam Nobel alamazdımProf. Dr. Daron Acemoğlu: Türkiye'de olsam Nobel alamazdımEkonomi

 

Ekonomi
Ticaret Bakanı Bolat: Trump döneminde beklentimiz gümrük vergilerinin azaltılması
Ticaret Bakanı Bolat: Trump döneminde beklentimiz gümrük vergilerinin azaltılması
Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticaretine dair iddialara yanıt verdi
Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticaretine dair iddialara yanıt verdi
TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın son ‘Enflasyon Raporu’nu açıklayacak
TCMB Başkanı Karahan yılın son ‘Enflasyon Raporu’nu açıklayacak
Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Türkiye'de olsam Nobel alamazdım
PROF. DR. DARON ACEMOĞLU:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Yatırım için otomotiv markalarıyla temaslar sürüyor
Bakan Fatih Kacır: Yatırım için otomotiv markalarıyla temaslar sürüyor
Şimşek: Çin ile ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz
"Çin ile ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz"