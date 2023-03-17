Togg T10X'e 4 saatte rekor sipariş!

Togg'un merakla beklenen ön sipariş süreci başladı. 27 Mart’a kadar devam edecek süreçte, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan vatandaşlar havale ya da kredi kartıyla Trumore e-Cüzdan’a 60 bin TL’yi aktardıktan sonra, ön sipariş vermek istedikleri T10X’i konfigüre edip, ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacaklar.

12 bin adet T10X için ön siparişle satılacak

Togg'da ön sipariş işlemini tamamlayanlar çekilişi sürecine katılmaya hak kazanacak. 27 Mart’a kadar devam edecek ön sipariş sürecinde hak sahipleri 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılacak ve araçlarına kavuşma şansını kazanacak.

Cihazların özelliklerini seçecekler

Türkiye’de ilk defa uçtan uca dijital satış sürecini deneyimleme fırsatı bulacak kullanıcılar, öncelikle Togg.com.tr veya Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip yapılandırmaya başlayacak.

Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, ‘Türkiye’nin Renkleri’yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecekler.



Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X’in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçecek. Kullanıcılar, T10X’in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecekler.

28 Mart’ta noter huzurunda dijital çekiliş yapılacak

Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek. Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Togg e-Cüzdan’ı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Togg e-Cüzdan’ını yaratıp 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı liste çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak.

Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar da aynı yöntemle duyurulacak. Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise önce kullanıcıların Trumore e-Cüzdan’larına, ardından da bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına ve kredi kartlarına geri yatırılacak.

Togg'a 4 saatte 7 bin 734 sipariş

Ön sipariş sürecinin başlamısının ardından Togg T10X için ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi.

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir teşekkürden daha fazlası... 27 Mart tarihine kadar devam edecek olan ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde 7734 kullanıcımız Togg T10X ön siparişini verdi. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin." ifadeleri kullanıldı.