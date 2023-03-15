Togg siparişinde 3 önemli detay!

Milli otomobil Togg'da ön sipariş başvurusu yapanlar çekilişe katılacak. Ancak çekilişte araç çıksa da teslimat süreci bir takım kriterlere bağlı. Şanslı alıcılar istedikleri özellikte Togg'larına nasıl kavuşacak?

Togg için siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş yöntemiyle yapılacak. Ön siperişte bulunan vatandaşlar önce 60 bin TL ön ödemeyi yapacak. Bu ödeme nakit ya da kredi kartıyla yapılabilecek.

Ödeme yaptıktan sonra araç talep edenler Togg'larına kavuşmak için çekilişe katılabilecek.

28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Peki çekilişte ön sıralarda araç almaya hak kazananlara araçları hemen teslim edilecek mi?

Maalesef hayır. Burada araçların konfigrasyon süreci devreye girecek. Araç talep edenler Togg'larda akıllı cihazlarını konfigüre edecek. İstedikleri renk ve konfigrasyona bağlı olarak teslim süreci uzayabilecek.

Seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi nasıl belirlenecek?

953 bin TL’lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kişi çekilişte birinci sırada yer alması halinde 12 bin kişi arasından bu kişiye V1 standart menzil seçeneğinin ilk aracı teslim edilecek.

Togg'un siparişinde 3 kritik detay

* 12 bin kişi, önce ön siparişte bulunup çekilişe katılacak.

* Çekilişte birinci sıraya düşseniz bile, versiyona göre bekleme olasılığınız bulunuyor.

* Teslimat tarihinde fiyatlar değişebilir.

Togg'un ön sipariş verildiği web sitesi ve Trumore uygulamasında araçların yaklaşık teslim süreleri belirtiliyor.

Uzun menzilli versiyon (1 milyon 215 bin TL fiyat) Nisandan itibaren teslim edilmeye başlanacak.

Standart menzilli versiyonlar (953 bin ve 1 milyon 55 bin TL fiyat) Temmuzdan itibaren teslim edilebilecek.

Peki Togg'ların Özel Tüketim Vergileri (ÖTV) ne kadar?

Togg, elektrikli C Suv sınıfında rakiplerinden fiyat olarak avantajlı konumda.

Seres Niro ve Ioniq 5 ÖTV oranı yüzde 10, XC40, C40, EQA ve EQB ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak açıklandı. Togg'un ağır topu 435 beygirlik 4x4 versiyonu Kasımdan sonra satışa sunulacak.

Togg T10X’in satış fiyatları

* V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

* V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

* V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL