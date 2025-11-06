Togo, Beta markasını yeniden ayağa kaldıracak

MERVE YİĞİTCAN

Türkiye’nin en eski ayakkabı markalarından Togo, 2017’deki satın alma sürecinden sonra ‘yavaş ancak sağlam adım’ stratejisiyle, önce dijital dönüşümünü tamamlarken, şimdilerde perakendede atılıma odaklandı. Togo, yine bir dönemin önemli ayakkabı markalarından olan ancak 2018’de iflas bayrağını çeken Beta’nın da tüm haklarını koruma altına alarak, yeniden tüketici ile buluşturmaya hazırlanıyor.

1937’de kurulan ancak 2000’li yılların başından itibaren operasyonel olarak işlerin yolunda gitmediği Togo’yu 2017’de satın alan üçüncü kuşak ayakkabı ustası Ahmet Akkuş, düzenlenen bir basın toplantısı ile Togo’daki dönüşüm stratejisini, yeni yatırımları ve mağazalaşma süreçlerini anlattı. Satın alma sürecinden sonra Togo’nun İstanbul ve Konya’daki üretim merkezlerini Ankara’ya taşıdıklarını kaydeden Akkuş, öncelikle şirketin tüm perakende süreçlerini dijitale aktarmak için yoğun bir mesai harcadıklarını, bu süreçte mağaza yatırımlarını birazdan ağırdan aldıklarını ifade etti. Buna karşın bu yıl 21 mağazaya ulaştıklarını dile getiren Akkuş, hedefl erinin önümüzdeki yıl mağaza sayısını 25’e, 2027’de de 40’a çıkarmak üzere tüm planları yaptıklarını kaydetti. Şu anda Ankara’daki üretim tesisinin yanında 68 tedarikçi ile de çalıştıklarını belirten Akkuş, ürün portföylerinin yüzde 20’sinin kendi üretimleri olduğunu, kalan yüzde 80’in ise tamamen yerli olan tedarikçilerden sağlandığını kaydetti. Togo olarak ‘yerli üretime’ fazlasıyla önem verdiklerini, kendi markalarının yanı sıra bazı kurumlara ve askeriyeye de üretim yaptıklarını ifade eden Akkuş sadece kendi üretim tesislerinde yılda 400 bin çift ayakkabı ürettiklerini, tüm tedarikçiler de dahil edildiğinde üretim kapasitelerinin 1 milyona ulaştığını vurguladı.

8 yılda 20 milyon dolar yatırım

21 mağazanın yanı sıra online alışverişte de belli bir seviyeye ulaştıklarını, satışların yüzde 20’sinin online kanallardan gerçekleştiğini söyleyen Akkuş, e-ihracatın da şirketin odak alanlarından biri olduğunu, burada da henüz rakamların düşük olsa da hedefl erinin büyük olduğunu ifade etti. Grup olarak 1 milyar TL’lik ciroya ulaştıklarını vurgulayan Akkuş, satın alma sürecinden itibaren 20 milyon dolar civarında bir yatırıma imza attıklarını dile getirdi. Şirketin son dönemde en dikkat çeken yatırımı ise bir zamanların önemli ayakkabı markalarından Beta’nın tüm haklarını satın almak oldu. Beta’ya ilişkin süreci anlatan Akkuş, “Beta çok değerli markalardan biriydi. Ancak maalesef iflas etmek zorunda kaldı. İflas ettikten sonra da bazı fırsatçılar çıkarak bu marka altında üretim ve satış yapmaya devam etti. Biz bu değerli markaya gölge düşmemesi için önce alan adını sonra da isim hakkını aldık. Markanın eski sahipleri olan aileden de helalliğimizi aldık. 2026 yılının yaz aylarında Beta’nın ilk mağazasını Ankara’da açacağız, yıl sonuna kadar da 3 mağaza planımız var” diye konuştu.

Ayakkabıda üretim maliyeti 10 kat, perakende fiyatı ise 6 kat arttı

Ayakkabı sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Togo CEO’su Ahmet Akkuş, en önemli sorunun son yıllarda artan maliyet ve tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle kaliteli deri hammaddeye ulaşmak olduğunu vurguladı. “Gelen derilerin büyük kısmı hastalıklardan dolayı maalesef yara içinde” diyen Akkuş, bu durumun da maliyetleri artıran en önemli nedenlerden biri olduğunu savundu. 2020’den 2025’e bir ayakkabının üretim maliyetinin 10 kat arttığına, perakende fiyatların ise ortalama 6 kat arttığına işaret eden Akkuş, sektörde kar marjlarının yüzde 40’lardan yüzde 9-10’lara indiğini söyledi. Ayakkabı üretiminde birtakım sıkıntılar olmakla beraber sektörün artık en dibi gördüğü yorumunda bulunan Akkuş, 2026’dan itibaren sektörün yükselişe geçmeye başlayacağını umut ettiklerini sözlerine ekledi.