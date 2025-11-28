Toprak Mahsülleri Ofisi'nin raporuna "gübre fiyatlarının yüksekliği" de girdi

TMO’nun merkez ve taşra teşkilatı teknik personelin sahadan birebir gözlem, meteorolojik veri ve teknik bilgilerle hazırladığı "Fenolojik Değerlendirme – Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi (Ekim 2025 Değerlendirmesi)" yayınlandı.

Yağış durumu ve bölgesel etkiler

Değerlendirme raporunda, ülkedeki yağış durumu, bölgelere göre yağmurların etkisi, ekiliş oranları ve yönelimler aktarıldı.

Yağış eksikliği ekilişleri geciktirdi

Bazı bölgelerde yağış yetersizliği nedeniyle ekilişlerin geciktiğine vurgu yapılırken, taban gübresi kullanımında fiyatların yüksekliğine dikkat çekildi.

Kırıkkale’de gübresiz ekiliş yok, muadil gübrelere yönelim var

Raporda, Kırıkkale’de gübresiz ekiliş yapılmadığı ancak maliyetler nedeniyle üreticilerin içeriği daha düşük muadil gübreleri kullandığı belirtilerek, sertifikalı tohum kullanımında buğday ve arpada sınırlı bir azalış görüldüğü aktarıldı.

Kırşehir’de sertifikalı tohum kullanımı azaldı

Kırşehir’de sertifikalı tohum kullanım oranı düştüğü, pahalı olan DAP gübresi tüketiminin yüzde 16 gerilediği ve bunun yerine organomineral gübre, 20-20-0 ve çiftlik gübresi tercih edildiği bildirildi.

Adana’da taban gübresi ve tohum kullanım miktarları

Adana’da taban gübresi olarak dekara 20–30 kilogram 20-20-0 kompoze gübre ile 20–30 kilogram tohum kullanıldığı kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi kompoze gübre türlerine yöneldi

Karadeniz Bölgesi'nde taban gübresi kullanımında üreticilerin yaklaşık yüzde 15 oranında DAP, yüzde 45 oranında 20-20-0 ve yüzde 30 oranında 8-20-0 kompoze gübresi kullandıkları ifade edilen raporda, "DAP fiyatlarının yüksekliği nedeniyle üreticilerin yaklaşık yüzde 10’unun diğer kompoze gübre türlerine yöneldiği tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı.