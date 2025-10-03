TSPB/Karagöz: Hisse senedi yatırımcı sayısı 10 milyona ulaşacak

MERVE YİĞİTCAN

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte yerli yatırımcıların hisse senedi piyasalarına ilgisinin artmasını beklediklerini söyleyerek şu an 6.4 milyona düşen borsada yatırımcı sayısının 10 milyona ulaşmasını öngördüklerini dile getirdi. Karagöz, düzenlediği toplantı ile Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası’na yönelik çalıştıklarını belirterek ekim ve kasımda gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi verdi. 9. Dünya Yatırımcı Haftası’nın 6 Ekim’de Borsa İstanbul’da yapılacak gong töreni ile başlayacağını kaydeden Karagöz, açılış töreninin ardından 6-7 Ekim tarihlerini kapsayan 2 gün boyunca online paneller düzenleneceğini söyledi. Karagöz, 11 panelde; düzenleyici kurumlardan, alanında uzman sektör temsilcilerinden ve akademisyenlerden oluşan 45 panelistin, bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını kaydetti.

Kasımda Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi yapılacak

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ni ise 4-5 Kasım’da fiziki olarak düzenleyeceklerini söyleyen Karagöz, kongrenin ana temasını, “Etkileşim” olarak belirlediklerini sektörün yanı sıra tüm ekonomi paydaşları açısından geleceğe dair önemli ufukların ortaya konarak tartışılacağını dile getirdi. Karagöz, kongre kapsamında, 1 ana panel ve eş anlı 15 panel ve bunlara ilave olarak yatırımcılara yönelik 10 eğitim gerçekleştirileceğini ifade etti.

Hisse senedi piyasasında yatırımcı sayısının Ekim 2023’teki 8.5 milyondan şu anda 6.4 milyona gerilediğini söyleyen Karagöz, yatırım fonlarına ilginin arttığını 2023 yılı sonunda 4.1 milyon olan yerli bireysel yatırım fonu yatırımcı sayısı, 1.2 milyon kişi artarak 2025 Ağustos sonu itibariyle 5.3 milyona çıktığını vurguladı.

Fed’in indirimleri yabancıyı TL’ye çekecek Karagöz, Amerikan Merkez Bankası Fed’in faiz indirimlerinin sürmesinin gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahını artıracağını Türkiye’nin dezenflasyon politikalarını istikrarlı şekilde sürdürmesinin de kredi not artışı ile birlikte yabancının TL varlıklara ilgisini artıracağını kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da faiz indirimlerinin başlamasının da yerli yatırımcıların da sermaye piyasalarına ilgisini yeniden artmaya başlayacağını öngördüklerini dile getiren Karagöz, “Pandemi sonrasında da net bir şekilde görüldüğü üzere tarihsel veriler; faiz indirimi dönemlerinde pay senedi piyasalarının pozitif yönde performans sergilediğini ortaya koyuyor. Bu deneyimin ışığında 2025 yılının kalan döneminde ve 2026 yılında, piyasada pozitif bir gelişmelerin yaşanacağına öngörüyoruz. Buna paralel olarak hem pay senedi hem de yatırım fonu yatırımcı sayılarında artış yaşanacağını ve pay senedi yatırımcı sayısının 10 milyon kişiye ulaşacağını değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Karagöz, sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarında yanlış yönlendirme ve dolandırıcılık faaliyetlerinin yoğun şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak “Özellikle bireysel yatırımcıların, sosyal medya üzerinden yapılan çoğunlukla aldatmacaya dayalı manipülatif içeriklerden etkilenerek aldıkları yatırım kararları nedeniyle önemli kayıplarla karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz” dedi.

Halka arzların pandemi sonrası arttığını hatırlatan Karagöz, halka arz için SPK başvurusu gerçekleştiren 130 üzerinde şirketin olduğunu faiz indirimlerinin devam etmesi ile bireysel yatırımcıların halka arzlara olan ilgisinin artmasını ve halka arzlar için piyasa koşullarının da elvermesi ile onay sürecinin tekrar başlayacağını düşündüklerini vurguladı.

"Sosyal medya fenomenlerinden uzak durun"

Sermaye piyasasının orta uzun vadeli yatırım stratejisi gerektiren bir alan olduğuna işaret eden Karagöz, şunları söyledi: “Özellikle hisse senedi piyasası, yüksek getiri imkânı sunmasının yanı sıra yüksek risk de barındırır. WhatsApp ve Telegram gibi iletişim uygulamaları aracılığıyla kendilerini aracı kurum veya banka üst düzey yöneticisi, araştırma görevlisi ya da stratejist olarak tanıtan birçok dolandırıcılık vakası yaşanıyor. Bu gruplarda, getiri vaadiyle insanları etkileyip resmi aracı kurum hesabı olmayan sahte hesaplara para göndermeleri isteniyor. Bir süre sonra ise yatırımcılar, bu gruplara veya ilgili kişilere ulaşamadıklarında ve vaat edilen getiriyi elde edemediklerinde dolandırıldıklarını acı bir şekilde fark ediyorlar. Bu gibi durumların yaşanmaması için yatırımcıların güvenilir kaynaklar olarak SPK, TSPB ve yetkili aracı kurumları dikkate almaları gerekli.”