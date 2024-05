Tüketici elektroniğine ‘yapay zeka’ dopingi

Takip Et

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Tüketicinin ilk yarıda talebini öne çeken ve ikinci çeyrekte frene basan elektronik alışverişlerinde ikinci yarıda yapay zeka doping olacak. Sektörün ilk üç ayda büyüdüğü, ikinci çeyrekte ise düşüş değil büyüme hızında bir yavaşlama olduğunu vurgulayan Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, 2024’ün ikinci yarısında ise IT tarafında özellikle yapay zeka işlemcili bilgisayarların tüketici elektroniği pazarına ivme kazandıracağını söyledi. Nisan ayında televizyonun başı çektiği, bilgisayar kategorilerinde de yavaşlama olduğunu kaydeden Sezgin, “Özellikle IT kategorisini derinden etkileyecek, değiştirecek yapay zeka destekli işlemcili bilgisayar, ikinci yarıda tüketici elektroniğindeki satışları artıracak. Pandemide IT kategorisinde rekorlar kırılmıştı. Üzerinden 4 yıl geçti o zaman alınan bilgisayarların da değiştirilme zamanı geldi. İkinci yarıda yapay zekalı bilgisayarlar pazarı şekillendirecek” dedi.

1 milyar TL yatırım hedefi

Teknosa, 2019’dan bu yana sürdürdüğü dönüşüm programının 2023 yılı üçüncü çeyrekte başlattığı ‘Dijital Odaklı Dönüşüm’ fazıyla hedefl erini büyüttü. Bu yıl da dijital altyapı ve çözümlere odaklanarak, şirketi güçlü fiziksel varlığa sahip dijital tüketici elektroniği platformuna dönüştürmeye devam ettiklerini söyleyen Sezgin, bu yıl 1 milyar TL’lik yatırım planladıklarını, e-ticaret brüt işlem hacimlerini 2 katına çıkarmayı hedefl ediklerini kaydetti.

Geçen yıl cirolarının enfl asyon muhasebesine göre düzenlenmiş sonuçlara göre 47,3 milyar TL’ye, net kârın 748 milyon TL’ye çıktığını açıklayan Sezgin, “E-ticaret brüt işlem hacmimizi (GMV) ise yüzde 68 oranında artırarak, yaklaşık 10,1 milyar TL’ye taşıdık. Dönüşüm programını uyguladığımız 4,5 yıl içinde her alanda performansımızı artırdık. Web sitemizdeki trafik 2 kat arttı. Müşteri sayımızda yaklaşık yüzde 45 artış oldu. Pazaryeri dahil e-ticaret payımız 2,3 kat artış gösterdi. Pazar payımızda 1,5 puan artış oldu” diye konuştu.

Sezgin, dijitalleşme, çoklu kanalda müşteri deneyimi, teknolojik altyapı, IT, yapay zeka çözümleri, mağaza açılışları ve renovasyonları için yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “64 ilde 180 mağazamız var. Mağaza ağımızı gelişen trendlere uygun olarak dönüştürmeye devam ediyoruz. 2022 yılı ikinci yarısından itibaren 28 mağazamızı dijital konsepte dönüştürdük. Bu yıl 8 mağaza daha açacağız.”

Pazar globalde küçülürken, Türkiye’de büyüdü

Sitare Sezgin’in verdiği bilgilere göre geçen yıl Türkiye’de tüketici elektroniği pazarı yüzde 40 büyüyerek 22,5 milyar dolara ulaştı. Küçük Ev Aletleri yüzde 60 büyüme ile en çok büyüyen kategori oldu. Pazarda yüzde 37 ile en büyük paya sahip olan telekom kategorisi geçen yıl yüzde 36,5 büyüdü. Onu yüzde 30 pazar payıyla takip eden büyük beyaz eşya yüzde 42,1, bilgi teknolojileri ve ofis yüzde 41,4, görüntü ve fotoğraf yüzde 29,9 büyüdü. Globalde ise tüketici elektroniği pazarının hacmi geçen yıl yüzde 3 küçülerek 813 milyar dolar oldu. Fotoğraf (%11,4) ve küçük ev aletleri (%1,2) tek büyüyen kategori oldu. Ofis yüzde 10,3, bilgi teknolojileri yüzde 9,2, TV ve ses sistemleri yüzde 9, 1, büyük beyaz eşya yüzde 1,7, telekom yüzde 0,6 küçüldü.