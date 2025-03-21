Tüketici güveni 23 ayın en yükseğinde
Tüketici güven endeksi, mart ayında 85,9'a yükselerek; Mayıs 2023 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, yüzde 4,6 artışla 85,9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, alt endeksler şu şekilde oluştu:
"Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 82,1 iken Mart ayında yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 oldu.