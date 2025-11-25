Tüm şirketlerin toplam kârı 2024’ü yüzde 47 aşmayı başardı

ŞEBNEM TURHAN

Borsada bir bilanço dönemi daha geride kaldı. Yılın üçüncü çeyreği hisseleri borsada işlem gören şirketler için önceki çeyreklere göre daha olumlu gerçekleşmiş görünüyor. Ziraat Yatırım’ın analizine göre Borsa İstanbul’da BİST Tüm’de şirketlerin 2025’in üçüncü çeyreğinde toplam karı 2024 yılının aynı çeyreğinin yüzde 47 üzerinde gerçekleşti. En yüksek sektörel bazda kar artışı ise enflasyon muhasebesi uygulanmayan bankacılık sektöründe yaşandı.

Tera Yatırım, holdingleri geride bıraktı

Ziraat Yatırım’ın üçüncü çeyrek analizine göre bankacılık sektörünün yanı sıra yine enflasyon muhasebesi uygulanmayan holdingler, menkul değerler, enerji ve havayolu sektörleri en yüksek kar artışları gerçekleştirdi. Finansal sonuçlarını açıklamış olan 535 BİST Tüm şirketinin toplam karı 343 milyar 293 milyon lira ile geçen yılın aynı döneminin yüzde 46,7 üzerinde oluştu.

Analize göre şirket bazında bu yıl üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre kar artışına en yüksek katkıyı Tera Yatırım sağladı, şirket 2024 üçüncü çeyreğinde 53 milyon lira net dönem zararı kaydederken bu yılın üçüncü çeyreğinde 14 milyar 531 milyon lira net dönem karı açıkladı. Tera Yatırım’ın ardından kar artışına en yüksek katkıyı Koç Holding ve Yapı Kredi Bankası yaptı. Bankacılık kategorisindeki Yapı Kredi toplam kar artışına 4.3 puan katkı ile öne çıkarken analize göre İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank sırasıyla 3.7, - 3.6 ve 2.2 puanlık katkı verdi. Holdinglerde Koç Holding 5.2 puan, Sabancı Holding 1.9 puan ve Enka İnşaat 1.9 puanlık katkı ile toplam şirketler arasında ayrıştı, Tera Yatırım’ın katkısı 6.2 puan olarak hesaplandı. Zorlu Enerji de 2.5 puanlık katkı ile enerji sektöründe öne çıktı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde Ziraat Yatırım’ın raporuna göre kar artışını en olumsuz etkileyen sektör telekom oldu. Turkcell, geçen yıl üçüncü çeyrekte 19 milyar 35 milyon lira net dönem karı kaydederken, bu çeyrekte 5 milyar 398 milyon TL net dönem karı kaydetmiş ve toplam karı 5.8 puan baskılayarak öne çıktı. Ayrıca bir önceki yılın aynı dönemine göre kar artışını en fazla baskılayan ve yıllık bazda kardan zarara geçen hisseler olarak Mogan Enerji ve Sasa Polyester olarak sıralandı.

Sektören bazda FAVÖK marjında en yüksek iyileşme faktoring, cam, seramik ve gayrimenkul ile inşaat sektörlerinde olurken; en fazla düşüş GSYO, mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler, havayolu ile makine sektörlerinde gerçekleşti.

■ Üçüncü çeyrekte ciro, FAVÖK, EFK ve kâr artışı yaşayan 62 şirket var

İntegral Yatırım’ın üçüncü çeyrek bilançolarına yönelik analizinde toparlanmaya ilişkin önemli bir ilerleme kaydedilmediğini belirtilirken şirket finansallarında, özellikle finansman giderlerinin baskısının genel olarak devam ettiği vurgulandı. Enflasyon muhasebesine uyumun bazı şirketlerde daha fazla hissedildiği bu dönemde, reel bazda kar marjlarını koruyan şirketlerin pozitif ayrıştığı ifade edilen raporda bazı şirketlerin, operasyonel verimliliğe verdikleri önem sayesinde bilanço yapılarını güçlendirmeyi başardığı bildirildi. Üçüncü çeyrekte şirketler satış yapma zorlukları yaşamaya devam ederken, bu durumu maliyet kontrolü ve operasyonel verimlilik ile yönetmeye ve bilanço yapılarını güçlü kılmaya çalıştıkları yer alan analizde BİST Tüm endeksinde hem cirosunu, FAVÖK’ünü, esas faaliyet karını ve net karını artıran 62 şirket bulunduğu kaydedildi. Tüm bu kriterlere bir de net borcu azalsın şartı eklendiğinde bu sayı 25’e düştüğü belirtilen analizde "henüz en kötüsü geride kaldı" demek için erken olduğu da vurgulandı.