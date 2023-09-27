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Tüpraş (TUPRS) temettüsü ne zaman dağıtılacak?

Tüpraş temettü dağıtma kararı aldı. 2. temettü ödemesi yapacak şirket pay başına ne kadar kar payı ödeyecek? Tüpraş temettü ne zaman dağıtılacak?

Haber Merkezi
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Tüpraş, portföyünde TUPRS hissesi bulunduran yatırımcılara 6,77 TL net temettü ödeyecek.

Tüpraş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Olağanüstü Genel Kurul Kâr Dağıtım Sonucu hakkında açıklama yapıldı.

Tüpraş temettü ödemesi yapacak, Şirket pay başına brüt 7,52 TL, net 6,77 TL peşin kâr payı dağıtacak.

Temettü dağıtımı 3 Ekim’den itibaren yapılacak.