İthal güneş enerji hücresine önlem sertleşti

ANKARA (EKONOMİ)

Gözetim, güneş panellerinde kullanılan, ana işlevi elektrik üreten hücreler ve bu hücrelerin panel üzerinde birleştirilmiş hali olan, panellerin üretiminde kullanılan plakalara yönelik konuldu.

Bu ürünlerin yerli üretiminin korunması amaçlanan uygulama kapsamında, kg başına 2023’te 60 dolarla başlayan gözetim, 2024’te 80 dolara yükseltilmişti. Bu değişiklikle 170 dolara çıkmış oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka tebliğ ile de blue wafer olarak adlandırılan, güneş hücresi üretiminde kullanılan 3818.00.10.00.00 (dope edilmiş silisyum-yalnız mavi devre levhaları (blue wafer) ile 3818.00.90.00.00-diğerleri yalnız mavi devre levhaları (blue wafer) tanımlı ürünlerin gözetimi de kg başına 170 dolara yükseltildi.