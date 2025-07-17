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İthal güneş enerji hücresine önlem sertleşti

Resmi Gazetede yayımlanan gözetim tebliği değişikliğiyle, “8541.42.00.00.00 Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler” tanımlı ürüne uygulanan gözetim, kg başına 170 ABD dolarına yükseltildi.

Haber Merkezi
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İthal güneş enerji hücresine önlem sertleşti
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ANKARA (EKONOMİ)

Gözetim, güneş panellerinde kullanılan, ana işlevi elektrik üreten hücreler ve bu hücrelerin panel üzerinde birleştirilmiş hali olan, panellerin üretiminde kullanılan plakalara yönelik konuldu.

Bu ürünlerin yerli üretiminin korunması amaçlanan uygulama kapsamında, kg başına 2023’te 60 dolarla başlayan gözetim, 2024’te 80 dolara yükseltilmişti. Bu değişiklikle 170 dolara çıkmış oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka tebliğ ile de blue wafer olarak adlandırılan, güneş hücresi üretiminde kullanılan 3818.00.10.00.00 (dope edilmiş silisyum-yalnız mavi devre levhaları (blue wafer) ile 3818.00.90.00.00-diğerleri yalnız mavi devre levhaları (blue wafer) tanımlı ürünlerin gözetimi de kg başına 170 dolara yükseltildi.

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