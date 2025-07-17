TEPAV: Nisan’da sigortalı çalışan sayısı yüzde 1,7 arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Nisan 2025’e ait sigortalı çalışan verilerini açıkladı. Buna göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyenler de dahil olmak üzere toplam sigortalı çalışan sayısı, nisan ayında yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 25 milyon 340 bin 944 kişiye ulaştı.

SGDP kapsamında çalışanların sayısı ise yüzde 8,9 artışla 2 milyon 139 bin 711’e yükseldi. Bu grup, toplam sigortalı çalışanlar içindeki payını yüzde 8,4’e çıkardı.

En fazla istihdam artışı perakende ticarette

Sektörel veriler, istihdamın en fazla perakende ticaret sektöründe arttığını ortaya koydu. Bu sektördeki çalışan sayısı bir yılda 174 bin 425 kişi arttı. Perakende ticareti 137 bin 872 kişiyle bina inşaatı sektörü, 97 bin 845 kişiyle yiyecek ve içecek hizmetleri ve 59 bin 796 kişiyle toptan ticaret takip etti.

En fazla düşüş bina ve çevre düzenlemede

Öte yandan, en fazla istihdam kaybı 123 bin 54 kişiyle bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektöründe yaşandı. Bu alandaki yıllık daralma yüzde 18,6 olarak kaydedildi. Giyim eşyaları imalatı (52.511) ile büro yönetimi ve destek hizmetleri (19.722) sektörleri de istihdam kaybının yüksek olduğu alanlar arasında yer aldı.

Hatay zirvede, Bursa’da düşüş

İstihdam artışı il bazında incelendiğinde Hatay, 99 bin 879 kişilik artışla ilk sırada yer aldı. Hatay’ı, sırasıyla Ankara (59.254), Kahramanmaraş (37.061) ve Malatya (36.100) izledi. Yaklaşık 19 milyon sigortalı ücretli çalışanın yarısı 5 büyük ilde istihdam ediliyor. Bu iller sırasıyla İstanbul (yüzde 26,9), Ankara (yüzde 7,8), İzmir (yüzde 6,1), Antalya (yüzde 4,5) ve Bursa (yüzde 4,5) olarak sıralandı. İstihdam kaybının en fazla olduğu il ise 8.944 kişiyle Bursa oldu. Bursa’yı Adana (6.595) ve Tekirdağ (5.295) takip etti.