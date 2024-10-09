Türk devletleri arasında ‘Dijital İpek Yolu’: Fintek İş Birliği Platformu resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin himayesinde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin (TÖDEB) öncülüğünde "Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nu Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen fintek dernekleri temsilcileriyle İstanbul Anadolu Hakim Evi'nde imza töreniyle gerçekleştirildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Azerbaycan Fintek Derneği (AzFina) Başkanı Ruslan Talibov, Özbekistan Fintek Derneği Başkanı Nargis Dustmatova, ASPO Genel Sekreteri Yuliya Salekhova ve Kırgızistan E-Ticaret Derneği Başkanı Aybek Kurenkeev katıldı.

“Modern dünyanın 'Dijital İpek Yolu'nu inşa ediyoruz”

Törende konuşan TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, platformun finansal teknolojilerde Türk Devletleri arasındaki dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirecek büyük bir adım olduğunu belirtti. Bilgetekin, konuşmasında tarihin derinliklerinden gelen bu iş birliğini "Dijital İpek Yolu" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı: “Geçmişimizin köklü ve sağlam temelleri üzerinde, modern dünyanın gerekliliklerini yerine getirecek bir Dijital İpek Yolu’nu inşa etmek için bir aradayız. Bu platform, sadece Türk Devletleri arasındaki iş birliğini değil, Avrupa'dan Çin’e kadar uzanan coğrafyada yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır”

“İlişkiler Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında giderek güçleniyor”

Konuşmasında, Türk Devletleri arasındaki ilişkilerin son dönemde giderek güçlendiğine de vurgu yapan Bilgetekin, "Son döneme baktığımızda, hükümetlerimizin de bir politika olarak bu yakınlaşmayı teşvik ettiğini ve bu yönde önemli adımlar attığını görüyoruz. Türkiye’nin Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile olan ilişkileri, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında giderek güçleniyor. Ekonomik, kültürel, askeri ve enerji alanlarındaki stratejik iş birlikleri, ülkelerimiz arasındaki bağları daha da pekiştiriyor." dedi. Bilgetekin, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon ve çabalarının büyük katkısı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da uzun yıllardır üzerinde hassasiyetle durduğu bu amaçlar, bizim de hedeflerimizdir. Bu vesileyle, kendilerine, sektöre verdikleri destek ve gösterdikleri liderlik için en içten şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

“Küresel rekabette avantaj sağlayacak”

Bilgetekin, Türk Devletleri için küresel rekabette büyük avantaj sağlayacağına inandığını belirterek, "Bu platform ile sadece finansal sistemlerimizi uyumlu hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda genç ve dinamik nüfusumuzun potansiyelini de ortaya koyacağız. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek, fintek ekosistemimizi küresel rekabetin öncü oyuncularından biri haline getireceğiz" dedi. Platformun, ülkelerin sahip olduğu yetkin insan kaynağı, ileri teknoloji ve inovatif girişimlerin birleşmesiyle fintek sektörünün daha fazla büyümesine ve çeşitlenmesine zemin hazırlayacağına vurgu yaptı.

“Birleşip yükselmek yükselip birleşmekten daha iyidir”

Azerbaycan Fintek Derneği (AzFina) Yönetim Kurulu Başkanı Ruslan Talibov yaptığı açıklamada, “Platformu yalnızca bizim bölgesel, sektörel iş birliğimizi olarak görmemek; aynı zamanda dili, medeniyeti ve kökeni bir olan ülkelerimizin yeni bir seviyeye geçmesine, gelişmesine fırsat tanıyacak yeni bir alan olarak tanımlamak, görmek gerekir. Bizim bugün kardeş Türkiye’nin girişimiyle başlattığımız kardeş Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan birlikte devam ettireceğimiz bu platform hem bölgesel iş birliğine hem de devletlerimizin, hükümetlerimizin en yüksek seviyede başlattıkları emeklerin devamı olacaktır. Sözlerimin özeti olarak bugün attığımız bu adım birleşerek yükselmenin, yükselerek birleşmekten daha iyi olduğunun göstergesidir” diyerek platformun Azerbaycan ve diğer Türk Devletleri için önemini dile getirdi.

Tecrübe aktarımı konusunda daha güvenilir bir platform yok

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO) Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan konuşmasında, Türk dünyası olarak, olabilecek bütün alanlarda bir ortaklık oluşturmak zorunda olduklarını kaydederek, dünyanın mevcut gidişatında ayakta kalınacaksa ancak bir aile olarak ayakta kalınabileceğini söyledi.

Hiçbir ülkenin tek başına ayakta kalmasının artık mümkün olmadığına işaret eden Aşan, "Bizim bir arada olup da ayakta kalacağımız, birbirimize sırtımızı dayayıp mücadele vereceğimiz en yakın, en sağlam ailemiz de Türk ailesi. Olabilecek en küçük alanda bile muhakkak aramızda birlikler ve ortaklıklar oluşturmamız lazım. Bugün imza törenini gerçekleştirdiğimiz “Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu” da bu fırsatlardan bir tanesi. Tabii bu platform çok daha gelişecek, büyüyecek" diye konuştu.

Göksel Aşan, yapılacak daha çok iş olduğuna vurgu yaparak, bu platformdaki bütün ülkelerin fintek alanında aynı seviyede olmadığını belirtti.

Bazı ülkelerin almaları gereken mesafe olduğunu anlatan Aşan, bu alanda daha çok tecrübesi olan ülkelerin, diğer ülkelere tecrübe aktarımı anlamında buradan daha güvenilir bir platform olmadığını dile getirdi.

Aşan, “Elbette tekrar söylüyorum, daha tecrübeli olanlarımız var, daha fazla yol almış olanlarımız var. Belki düzenlemeleri, kurumsal altyapıları daha gelişmiş olanlar var ama onlar bütün bu bilgi ve birikimlerini, bütün o tecrübelerini çok rahatlıkla diğer muhataplara bir şekilde iletecekler ve hızlıca bütün eksiklerini kapatıp oradan inşallah devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İmzalar atıldı

Açılış konuşmalarının ardından TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin’in, AzFina Başkanı Ruslan Talibov’un, Kazakistan Ödeme Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri Yuliya Salekhova’nın, Kırgızistan E-Ticaret Derneği Başkanı Aybek Kurenkeev’in ve Özbekistan Fintek Derneği Başkanı Nargis Dustmatova’nın imzalarıyla Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu resmen ilan edilmiş oldu.

Dijital ödemeler ve sınır ötesi iş birlikler ele alındı

İmza töreninin ardından düzenlenen panelde, Türk Devletleri arasında fintek ve ödemeler ekosisteminin güçlendirilmesi ile iş birliği fırsatları derinlemesine ele alındı. CBFO Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen bu panelde, platformun altında imzası bulunan başkanlar, bölgesel ve küresel düzeyde finansal teknolojilerde ortak stratejiler belirlenmesi, dijital ödemeler, sınır ötesi iş birlikleri ve regülasyonların uyumu gibi kritik konularda görüşlerini paylaştılar. Katılımcılar, ülkeler arasındaki bilgi paylaşımını artırmanın yanı sıra, fintek sektöründeki yeni girişimler ve inovatif projeler için atılabilecek ortak adımlar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Panel, Türk Devletleri'nin fintek alanında küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmesi için atılması gereken adımların altını çizerek, gelecekteki iş birliklerinin çerçevesini belirlemeye yönelik verimli bir tartışma ortamı sundu.

Platform Türk dünyasının ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu, Türk Devletleri arasındaki finansal teknoloji iş birliğini geliştirmeyi, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı ve fintek sektörünü küresel arenada daha güçlü bir konuma taşımayı hedefleyen bir girişimdir. Platform, her yıl ortak projeler, bilgi alışverişi ve teknoloji transferi konularında iş birliğini derinleştirerek, Türk dünyasının ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.