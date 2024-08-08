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Türk uzay şirketinden yaklaşık 2 milyon dolarlık anlaşma

SDT Uzay ve Savunma, yurt içi bir müşteriden 1.960.296 ABD doları değerinde savunma sistemleri siparişi aldı. Ürünlerin teslimatları 2025 yılı içinde tamamlanacak.

Haber Merkezi
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Türk uzay şirketinden yaklaşık 2 milyon dolarlık anlaşma
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SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş., yurt içi bir müşterisinden savunma sistemleri alanında önemli bir sipariş aldı. 1.960.296 ABD Doları tutarındaki bu sipariş, şirketin cirosunu olumlu etkileyecek.

Teslimat 2025 yılı içinde

Siparişe konu ürünlerin teslimatları 2025 yılı içinde tamamlanacak. Bu süreçte, SDT Uzay ve Savunma’nın teknolojik kapasitesi ve üretim gücü bir kez daha ön plana çıkacak.

Şirketin cirosunda önemli artış bekleniyor

Yeni iş ilişkisiyle birlikte şirketin cirosunda önemli bir artış bekleniyor. Savunma sistemleri alanındaki bu sipariş, SDT Uzay ve Savunma’nın sektördeki konumunu güçlendirecek ve rekabet avantajı sağlayacak. Yeni iş ilişkisiyle birlikte şirketin cirosunda önemli bir artış bekleniyor. Savunma sistemleri alanındaki bu sipariş, SDT Uzay ve Savunma’nın sektördeki konumunu güçlendirecek ve rekabet avantajı sağlayacak.

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