Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan Asya-Avrupa ticareti için iş birliği anlaşması

Mehmet KAYA/ANKARA

Toplantı sonunda yapılan basın açıklamasında, Orta Asya’nın ulaşım ağlarının geliştirilmesi öne çıktı. Bu arada, Afganistan’dan geçecek Trans Afganistan demiryolu projesine yapılan vurgu dikkat çekti.

Üç ülkeden 9 bakanın katıldığı toplantının ardından basın açıklaması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov tarafından yapıldı.

Asya-Avrupa arasında en güvenilir, en hızlı güzergah

Hakan Fidan, toplantıda ulaştırma başta olmak üzere, sayısallaşma, enerji, ticaret, finans alanlarında atılacak adımların görüşüldüğünü ve ortak bildiri yanında bir eylem planı da kabul edildiğini açıkladı. Dünya coğrafyasında en büyük ticaret hacminin Asya ve Avrupa arasında olduğunu hatırlatan Fidan, Türk dünyasının kritik konumuyla işbirliğinin her zamankinden daha öne çıktığını kaydetti. Fidan Asya-Avrupa arasındaki en güvenilir, en hızlı ticaret yolunun Türk dünyasından geçtiğinin altını çizdi.

Üçlü toplantıda, taşımacılıkta mevzuat ve uygulama uyumu, elektronik hizmetlerin verilmesi, ticaretteki engellerin aşamalı kaldırılmasının görüşüldüğünü, teknik düzeyde toplantıların süreceğini bildiren Hakan Fidan, altyapı ve öncelikli eylemleri de kapsayan bir eylem planının kabul edildiğini açıkladı.

Hakan Fidan, Asya-Avrupa arasında “orta koridor” olarak adlandırılan ulaşım ağının Türk dünyasının önemli dosyalarından biri olduğunu vurgularken, bu yıl içinde Macaristan’da gayriresmi, resmi olarak da Azerbaycan’da Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerinde bu konunun da gündemde olacağını bildirdi.

Bu arada, Afganistan’dan geçen Trans Afganistan demiryolu projesi de basın toplantısında vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afganistan’ın barışçıl şekilde uluslararası camiada ilişkiler kurmasının önemine değindi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov da beklentilerinin üzerinde başarılı bir toplantı olduğunu vurgulayarak, üç ülke arasındaki ilişkilerin zirve noktasında bulunduğunu, Azerbaycan ile işbirliğinin müttefiklik seviyesine ulaşmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti. Yeni işbirliği imkanlarının açılması ve uluslararası konulara ortak yaklaşımların benimsendiğini belirten Saidov ülke olarak uzak ve yakın coğrafyadaki ülkeler ile ilişkileri geliştirmek istediklerini, üç ülkenin toplam 140 milyon nüfusunun büyük bir ticari potansiyele işaret ettiğini vurguladı. Saidov, Trans Afganistan demiryolu projesinin ticaret yolu olmaktan öteye çok büyük iki bölgeyi bağlayacağını, ulaşım ağlarının sadece taşımacılık değil, büyük pazarların ihtiyaç duyduğu ürünlerin güvenilir şekilde erişiminin sağlandığı bir sonuç doğuracağını belirtti.

Bayramov: Ermenistan silahlanıyor, Anayasasında toprak talebi duruyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Orta Koridor’un önemine vurgu yaparak, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu da içeren güzergahın kritik öneminin bir kez daha görüldüğünü, geliştirilmesinin bölgeye sağlayacağı katkı konusunda ortak görüşte olduklarını belirtti. Bayramov da Trans Afganistan projesine destek verirken, Azerbaycan’ın kurtarılmış topraklarının yeniden inşası ve ulaşım ağlarına bağlanmasına değinerek yeni ulaşım hatlarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine değinen Bayramov, iki ülkenin barış çabalarının sürmekle birlikte, Ermenistan’ın hızla silahlanması ve Anayasası’nda duran toprak taleplerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.