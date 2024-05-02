Küresel ekonomik kriz, Türk tekstil sektörünü de vurdu. Başta Bursa olmak üzere Türkiye’de art arda iflas ve konkordato ilan eden firmalara her gün yenileri ekleniyor.

Son dönemde artan konkordato ve iflaslara ilişkin konuşan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, konkordatoların sadece Türkiye’de değil, İngiltere, İspanya gibi birçok tekstil ülkesinde yaşandığını söyledi.

Konkordato kararlarının dikkatle incelenerek verilmesi gerektiğini ifade eden Çevikel, şunları kaydetti:

"Konkordato kararları ödeme dengesini bozuyor"

“Bu kadar kolay konkordato kararı verilmemesi gerekir. Bu durum piyasadaki ödeme dengesini bozuyor. Hem tekstil hem de otomotivin bulunduğu bir bölgede başkanlık yapıyorum. 5 milyar dolar ihracatı olan bir bölge burası. Hem tekstil hem de otomotiv sanayinde ciddi bir sorun yaşanıyor, küresel kriz kaynaklı. Ürünü rafa koymalıyız, nihai tüketiciye satabilmeliyiz. Türkiye büyük markaların tedarikçisi olmaktan çıktı. Büyük markalar üretim için üçüncü dünya ülkelerine kaydı. Bizim yapmamız gereken şey büyük markalar çıkarmaktır. Türkiye’den ciddi markalar çıkmalıdır.”