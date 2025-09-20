Türkiye, dünyanın 3. büyük üreticisiydi! Baklavaya fıstık artık İtalya’dan gelecek

Antep fıstığının fiyatı yüzde 213 artışla 2 bin lirayı geçince en büyük alıcı durumunda olan baklavacılar isyan etmişti. Fiyat artışlarının önüne geçmek için ithalat çözümüne gidildi.

Baklava üreticileri, ithalat kararından memnun olsa da uzmanlara göre fiyatları kontrol etmek için başka yöntemler bulunuyor.

Antep fıstığında üretim düştü

Antep fıstığı için ‘yok yılı’ olması ve zirai donun da etkisiyle üretim düşerek 383 bin tondan 174 bin tona geriledi. İhracat ise temmuz ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.49 artarak 6 bin 874 tondan 7 bin 458 tona ulaştı. Ancak bu dönemde ithalat artışı ise yüzde 254 oldu. Geçen yılın ilk yedi ayında 87 ton olan Antep fıstığı ithalatı, bu yılın aynı döneminde 310 tona yükseldi. Bu yıl İtalya başta olmak üzere Almanya, Belçika, Fransa ve Hollanda’dan Antep fıstığı ithal edildi. İthalat izninin verilmesiyle yapılan dış satış geri alınmaya başlamış oldu.

"TMO devreye girmeliydi"

Tarım Yazarı Gazi Kutlu, Nefes’e konuştu. Kutlu, fiyat artışlarında önlem olarak ilk seçeneğin ithalat olmasını eleştirdi. Kutlu, “Türkiye, her fiyatı artan üründe maalesef ilk çözümü ithalat olarak görüyor. Eğer stoklarda ve depolarda ürün fahiş fiyata satılıyorsa geçmişte soğan patates, ayçiçeği yağı depolarını basan devlet, şimdi nerede” diye sordu.

Kutlu şöyle devam etti:

“Kaldı ki madem böyle bir müdahale edecekse hasat zamanı aynı fındıkta olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) devreye girerek, ürünü alıp, fiyatı düşürebilirdi. Bunu yapılmadı. Dünyanın sayılı Antep fıstığı üreticisi olan Türkiye’nin neden bu kadar pahalı bir üretim yaptığını sorgulamak gerekiyor. Türkiye ABD ve İran’dan sonra Antep fıstığı üretiminde üçüncü sırada yer alıyor.”

7 yıl önce de ‘yok yılı’ olmuş, çözüm üretilmişti

‘Var yılı’, ‘yok yılı’ meyveciliğin doğasında var. Bundan 7 yıl önce de ‘yok yılı’ olmuş, Antep fıstığı fiyatları artmış, Antep fıstıklı baklava üretimi durma noktasına gelmişti. Ancak o dönemin Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üreticiyi koruyan çözümler üretmişti. O dönem Türkiye’deki fındık bolluğuna dikkat çeken Fakıbaba, fıstıklı baklava yerine, üreticilere fındıklı baklava üretmelerini önermişti.