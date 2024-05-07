Türkiye LNG üretip ihraç edecek

Türkiye doğalgaz merkezi olma yönünde adımlarına devam ediyor. Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Doğalgaz sıvılaştırılarak yurtdışına satılacak

Sputnik'te yer alan habere göre bu düzenlemede yer alan bir madde ile hem yerli üretim doğalgazın, hem de farklı kaynaklardan ithal edilen veya ithal edilecek doğalgazın ülkede sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesinin önü açıldı.

Yasal düzenleme ile Türkiye ihtiyaç fazlası doğalgazı, boru hatları üzerinden gaz olarak satabildiği gibi, bu gazı sıvılaştırıp LNG’ye dönüştürerek sıvı olarak da satabilecek.

Tesis kurulacak, doğalgaz LNG’ye dönüştürülecek

Bu kapsamda Türkiye’de doğalgaz sıvılaştırma tesisi için yatırım yapılacak. Doğalgaz hatlarının olduğu bölgelere kurulacak olan sıvılaştırma merkezi ile doğalgaz LNG’ye dönüştürülecek.

Gemilerle LNG ihraç edilecek

Potansiyel ülkelere doğalgaz sıvı olarak gemilerle ithal edilebilecek.

Bu düzenlemenin doğalgaz merkezi olma hedefi kapsamında önemli bir adım olduğunun dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kaynakları “Karadeniz’den çıkardığımız kendi gazımız var. Azerbaycan, Rusya ve İran'dan gelen doğalgaz hatlarımız var. Yine çeşitli ülkelerden LNG satın alıyoruz. Bunlardan kendi ihtiyacımız olan kısmını depolama tesislerimizde saklıyoruz. Bu gazın bir kısmını boru hatları üzerinden batıya gönderebiliyoruz. Bu yasal düzenleme ile depolarımızdaki gazın bir bölümünü sıvılaştırıp LNG’ye dönüştürerek boru hattımızın olmadığı bölgelere de ihraç edebileceğiz. Şu anda doğalgaz sıvılaştırma tesisimiz bulunmuyor. Önümüzdeki dönem kamu veya özel sektör yatırımı ile bu tesisler kurulabilir. O zaman gemiler ile dünyanın her yerine LNG ihraç edebileceğiz” dedi.