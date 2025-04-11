Türkiye sağlıkta rakiplerine fark attı! Yabancının tercihi Türk doktorları oldu

Türkiye sağlık turizminde çıtayı yükseltti. Son dönemde sağlık alanındaki gelişmeler ve alt yapının güçlenmesi Türkiye’nin konumunu sağlamlaştırdı.

Sağlık turizminde önemli bir merkez haline gelen Türkiye, hem sağlık hizmet kalitesi hem de doktor tecrübesiyle rakiplerine fark attı. Gelişmiş sağlık hizmetleriyle sağlık turizmi için turist çekmeye devam edilirken Türkiye’ye gelen sağlık turisti sayısını 2 milyona çıkardı.

Modern sağlık altyapısı dikkat çekiyor

İstanbul Ticaret Gazetesi’nden Sena Sorkun’un haberine göre, 2023 yılında Türkiye’ye gelen sağlık turisti sayısı 1.4 milyona ulaşırken, 2022’de bu rakam 1.38 milyon olarak kaydedilmişti. Türkiye 2024 yılında ise 2 milyon sağlık turistini kabul etti. Modern sağlık altyapısı, uzmanlık alanlarında kazandıkları uluslararası deneyim ve uygun maliyetli hizmetleriyle Türk doktorları, yabancı hastalar ve turistler için ideal bir çözüm haline geldi.

Sağlık turizminden gelen gelir 10 milyar doları aştı

Geçen yıl Türkiye, sağlık turizminden 10 milyar dolar civarında gelir elde etti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu yılki hedef ise 12 milyar dolar olarak belirlendi. Kalp cerrahisi, estetik cerrahi, diş tedavileri gibi alanlarda Türkiye’deki sağlık profesyonellerinin uluslararası deneyimi, yabancı hastalar için önemli bir çekim unsuru. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden gelen hastalar, tedavi için uzun mesafeler kat ediyor. Ayrıca, Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye’nin sunduğu uygun fiyatlar, yabancı hastaların tercih sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Doktorlar için eğitim merkezi oldu

Türkiye, yalnızca hastalar için değil, yabancı sağlık profesyonelleri için de bir eğitim merkezi haline geldi. Kırgızistan, Kazakistan ve diğer ülkelerden gelen doktorlar, Türkiye’deki hastanelerde eğitim alarak kendi ülkelerinde tecrübe kazanıyor. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nden alınan bilgiye göre, 2024 yılında Türkiye, 2 milyon sağlık turisti ağırlayarak wellnes turizminden 3 milyar dolar gelir elde etti. 2025’te sektörün büyüme trendini sürdürmesi bekleniyor.

En çok tercih edilen yeni tedaviler

Türkiye, estetik cerrahi ve diş tedavileri alanlarında önemli bir destinasyon. Son dönemde özellikle burun estetiği (rinoplasti), yüz germe ve liposuction gibi estetik tedaviler de ilgi görüyor. Diş tedavileri ise özellikle Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinden gelen hastalar tarafından tercih ediliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner’in verdiği bilgiye göre İstanbul’da, 2024 yılında sağlık turizminde 1 milyonu aşkın işlem yapıldı. Kent; plastik cerrahi, göz hastalıkları, ağız ve diş sağlığı gibi alanlarda yurt dışından gelen hastalara hizmet veren önemli bir merkez konumunda.

Wellness’ta yeni dönem

2025 yılında, bireylerin sağlığını koruma ve yaşam kalitelerini artırma arayışıyla birlikte spa merkezleri, detoks programları, meditasyon kampları ve termal tesisler gibi wellness hizmetlerine talebin de zirveye ulaşması bekleniyor. Ayrıca, kişiselleştirilmiş genetik testler sayesinde, bireylerin kendi sağlık risklerini öğrenmeleri ve bu riskleri azaltacak önlemler almaları mümkün olacak. Çevre dostu tesislerin ve sürdürülebilir uygulamaların öne çıkacağı yeni dönemde, organik beslenme, doğa temelli sağlık yaklaşımları ve zihin-beden dengesi üzerine kurgulanan wellness programları dikkat çekecek. Wellness ile gastronomi turizminin birleştiği modelde ise yerel mutfak kültürü sağlık temelli deneyimlere eşlik edecek.

“Yeni turizm koridorlarının oluşturulmasında stratejik yaklaşım önemli”

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, sağlık turizmiyle birlikte genel turizm gelirlerinde de ciddi bir büyüme beklediklerini ifade etti. Narin, “2025 yılı için Orta Vadeli Program’da konulan 63.6 milyar dolar turizm gelir hedefini yakalayabileceğimizi umuyoruz” dedi. Yeni pazarlara açılım, turizmin 12 aya yayılması ve çevre dostu, kalite odaklı projelerin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çeken Narin, Anadolu’nun sağlık ve wellness turizmiyle entegre edilerek yeni turizm koridorlarının oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi. Narin, “Antalya ve güney bölgelerin yanı sıra, jeotermal kaynakların değerlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve 3. Turizm Şûrası’nın güncellenen stratejik çıktılarıyla sektörde sürdürülebilir büyümenin temelleri atılmak isteniyor” dedi.

Burun estetiğinde literatüre girdik

2012-2014 yılları arasında Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanlığı yapan, ABD The Rhinoplasty Society Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Kuran, Türk bilim insanlarının yaratıcı görüş ve teknikler konusunda rinoplasti (burun estetiği) literatürüne çok önemli katkılar sağladığını söyleyerek, “Uluslararası konferanslara konuşmacı olarak sıkça davet ediliyorlar ve özel bir ilgi görüyorlar” dedi. Rinoplastinin Türkiye’de en sık yapılan estetik girişim olduğunun altını çizen Kuran, tüm dünyada ilk sırada meme ameliyatları yer alırken, Türkiye’de rinoplasti operasyonlarının bulunduğunu kaydetti.