Türkiye Sigorta Birliği açıkladı: Kasko poliçesinde rekor kırıldı

Sigorta sektöründe 2024 yılı hareketli geçti. Rekabetin yaşandığı kasko seçeneğinde rekor rakamlar görüldü. 2024’ün Ocak-Eylül dönemni kapsayan 9 aylık döneminde yoğun fiyat rekabetinin yaşandığı kasko branşındaki poliçe sayısı yüzde 18.2 artışla 5.6 milyon adede çıktı.

Hayat dışı branştaki poliçe sayısı arttı

Sigorta sektörü, yılın ilk dokuz aylık verilerine göre açısından hareketli bir dönem geçirdi. Özellikle üçüncü çeyrekteki hareketlilik poliçe sayısını olumlu etkiledi. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yeni açıkladığı poliçe istatistiklerine göre yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla kesilen poliçe (dönem için yazılan) sayısı yüzde 9 artışla 62 milyon 175 bin adedi geçti.

Temmuz-Eylül 2024 dönemindeki artış ise yüzde 24.6 (23.6 milyon adet) oldu. Öte yandan ilk çeyrekte yüzde 8.6 artış, ikinci çeyrekte yüzde 6.5 düşüş görülmüştü.

Sektör lokomotifi kaskoda rekor sayıya ulaşıldı

İlk dokuz aylık sonuçlara hayat dışının alt branşları açısından bakınca, pazarın lokomotifi olan zorunlu trafik sigortasında (yeşil kart hariç) yüzde 5.6 artışla 14 milyon 847 bin adet poliçeye ulaşıldı. Oto pazarının diğer önemli branşı kaskoda ise daha hareketli bir dönem ortaya çıktı.

Poliçe sayısı yüzde 18.2 artışla 5 milyon 609 bin adet oldu. Kaskodaki artış üçüncü çeyrekte 37.9’a ulaştı. Sağlık branşı da üçüncü çeyrekte hızlandı. Bu branşta ilk dokuz aylık poliçe sayısı yüzde 31.6 artışla 3 milyon 203 bini geçti.

Yangın ve doğal afette düşüş yaşandı

Seyahat sağlık sigortasındaki poliçe sayısı ise yüzde 11.7 artışla 2 milyon 931 bin adedi gördü. Yine ilk dokuz aylık verilere göre poliçe sayısı nakliyatta yüzde 6.1 artışla 1 milyon 75 bin adet, mühendislik sigortasında yüzde 1.5 artışla 6 milyon 887 bin adet oldu. Yangın ve doğal afetler sigortasındaki yüzde 7.5’luk (12 milyon 372 bin adet) düşüş ise dikkat çekti.

Zorunlu deprem sigortasında polise sayısı düştü

Bu kapsamda, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası hareketlenen zorunlu deprem sigortasındaki poliçe sayısı da bu yıl yüzde 6.6 düşüşle 7 milyon 911 bin adet oldu.