Türkiye, tüketim desteğiyle, ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüdü

Türkiye ekonomisi, iç tüketimin desteğiyle, ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,0 arttı.

İkinci çeyrekte; sanayi yüzde 2,6 küçüldü; hizmetler yüzde 6,4 ve inşaat yüzde 6,2 büyüdü.

Nihai tüketim harcamaları yüzde 15,6 artarken, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3 ve yatırımlar yüzde 5,1 arttı.

İkinci çeyrekte; mal ve hizmet ithalatı yüzde 20,3 arttı, ihracat yüzde 9 azaldı.

Hanehalkı tüketimi büyümeye 10,7 puan katkı yaptı. Büyümeyi; net ihracat 6,3 puan ve stok değişimi 2,6 puan aşağı çekti.

Bu arada yılın ilk çeyreği için yüzde 4 olarak açıklanan büyüme verisi de yüzde 3,9'a revize edildi.

Ekonomik aktivitede ilk çeyrekte depreme rağmen görülen canlı seyrin ikinci çeyrekte seçim öncesi tüketime dayalı teşvik politikaları nedeniyle devam etmesi beklenirken, tahminler yüzde 3 ile 4 arasında yer alıyordu.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, yılın ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60,7 artarak 5 trilyon 502 milyar 192 milyon lira oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 271 milyar 468 milyon olarak gerçekleşti.