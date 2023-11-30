Türkiye, üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 büyüdü

TÜİK, Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla III. Çeyrek verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,9 büyüdü. Türkiye dönemsel bazda yüzde 0,3 büyüdü. Ekonominin, yurtiçi talebin ve tüketimin yüksek seyrinin de etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 5,5 büyümesi bekleniyordu.

Yüzde 5,9'luk büyümeye hanehalkı tüketimi 7,7 puan, kamu 0,7 ve yatırımlar 3,4 puan katkı yaptı. Büyümeyi net ihracat 2,6 puan ve stok değişimi 3,2 puan aşağı çekti.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,8 artarak 7 trilyon 681 milyar 432 milyon TL oldu.

GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 295 milyar 815 milyon olarak gerçekleşti.

Sanayide yüzde 5,7 büyüme

Üçüncü çeyrekte; inşaat yüzde 8,1, sanayi yüzde 5,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5,1, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,7 ve tarım sektörü yüzde 0,3 artarken mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2,5 azaldı. Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar ise yüzde 16,5 arttı.

Üçüncü çeyrekte hanehalkı tüketimi yüzde 11,2 ve kamu harcamaları yüzde yüzde 5,3 artış gösterdi.

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