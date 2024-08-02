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Türkiye'de Instagram'ın erişime kapatılmasının e-ticarete günlük faturası 1,9 milyar lira

Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim sınırlaması, e-ticarette günlük 1,9 milyar liralık bir hacmin etkilenmesine yol açabilir.

Haber Merkezi
İHA
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Türkiye'de Instagram'ın erişime kapatılmasının e-ticarete günlük faturası 1,9 milyar lira
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Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos itibarıyla Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirildi. Platformun ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Platformun erişime kapatılmasının e-ticareti ne yönde etkileyeceği tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'de toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısmın sosyal medyada gerçekleştirildiğini belirterek, oluşturulan influencer trafiğiyle birlikte günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceğini vurguladı.

Ekmekçi, “Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL'ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar” dedi.

“Bu karar pozitif bir ortam oluşturmaz”

E-ticarette tüm kanalların önemli olduğunun altını çizen Ekmekçi, yıl sonu 3,4 trilyon liralık işlem hacmine ulaşma hedeflerinin bulunduğunu belirtti.

Bu hedefe giderken her türlü mecranın kısıtlanmasının sektör açısından faydalı olmayacağına vurgu yapan Ekmekçi, “Bizim için her kanal önemli. Türkiye'de Instagram çok önemli kanallardan bir tanesi. O platformda Türkiye'de ciddi bir ekonomi dönüyor. Bu platformun üzerinde dönen iş modelleri var, yatırımlar var, bu karar pozitif bir ortam oluşturmaz” şeklinde görüş bildirdi.

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