Türkiye'de Tesla satışları durma noktasında: Mayıs'ta sadece 10 tane satıldı

İlk kez 2023 yılının Mayıs ayında kayıtlara geçen Tesla satışları bir yılın sonunda durma noktasına geldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre Mayıs ayında Türkiye'de 10 adet Tesla satışı gerçekleştirildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre dernek, diğer otomotiv şirketlerinden veriler derlerken, Tesla'nın verilerinin kamuoyuna yapılan açıklamalardan tahmini olarak çıkarıldığını belirtti.

Tesla satışları derneğin veri setine ilk kez Mayıs 2023'te 200 adet ile dahil olmuştu. Sonrasında Türkiye'de Tesla satışlarının hızlandığı izlenmişti. Eylül ayına kadar devam eden yükseliş ivmesinin sonunda bu ayda aylık 4 bin 700 satış adedi yakalanmıştı.

Eylül ayından sonra Tesla satışlarında düşüş başladı. Ekim 2023'te satışlar üç haneli seviyelere gerilerken, Kasım'da yeniden bir canlanma belirtisi göstermişti. Fakat daha sonr düşüş ivmesi hızlanmış ve 2024 Şubat'ta ilk kez iki haneli seviyelere gerilemişti.

Tesla Nisan ayında Türkiye'ye özel Model Y versiyonunu tanıtmıştı. Tek motoru ve 160 kilovatı aşmayan gücü ile yüzde 10'luk ÖTV dilimine giren bu model, Tesla'nın Türkiye'deki en ucuz versiyonu olarak lanse edilmişti.