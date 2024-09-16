Türkiye'den yabancı start-up girişimcilerine 3 yıla kadar çalışma izni 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Türkiye Tech Visa" programı tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, teknoloji alanında üstün yeteneklere sahip yabancılar ile yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan tekno-girişimleri ülkeye kazandırmayı hedefleyen programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın işbirliğinde hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yabancılar ve uluslararası iş gücünün, sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde de zaman zaman çeşitli tartışma zeminlerine çekilebildiğini dile getiren Işıkhan, önemli olanın bu konuyu sağduyu ve ülke menfaatleri çerçevesinde sağlıklı bir şekilde konuşabilmek ve ele almak olduğunu vurguladı.

Çalışma hayatında yaşanan hızlı dönüşümlerin, bazı sektörlerde ve mesleklerde iş gücü ihtiyacını gün geçtikçe artırdığına dikkat çeken Işıkhan, şunları kaydetti: "Bu ihtiyacı karşılamak üzere Bakanlık olarak nitelikli yabancı iş gücünü, ülkemiz iş gücü piyasası erişimine hazırlıyoruz. Böylece, ülkemizin nitelikli iş gücü teminindeki küresel yarıştan kopmadan ve elbette yerli iş gücümüzü önceleyerek ve koruyarak yabancılara çalışma izni veriyoruz. Uluslararası iş gücü politikamızın temelinde öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamanın yer aldığını özellikle belirtmek isterim. Kendi iş gücü arzımızın yeterli olmadığı hallerde uluslararası iş gücünün tamamlayıcı etkisinden istifade ediyoruz."

"Türkiye'de halihazırda hızla gelişmekte olan bir start-up ekosistemi mevcuttur"

Işıkhan, bilgi ve iletişim sektörünün bugünün büyük ekonomileri için vazgeçilmeyen sektörler arasında olduğunun altını çizerek, dünyanın en büyük şirketlerinin bilgi ve iletişim sektöründe ortaya çıkan yeni teknolojiler odağında faaliyet gösterdiğini, bu şirketlerin büyük ekonomik katma değer yaratırken aynı zamanda bugünü ve geleceği de şekillendirdiklerini anlattı.

Sektörün en büyük şirketleri dünyanın en büyük ekonomileriyle beraber düşünülse de birçok gelişmekte olan ülkenin de bu alanda rekabet ettiğini dile getiren Işıkhan, "Bilhassa start-up modeliyle kurulan ve büyüyen şirketler, gelişmekte olan ekonomiler için önemli bir rekabet alanıdır. Türkiye'de halihazırda hızla gelişmekte olan bir start-up ekosistemi mevcuttur. Daha önce Turcorn'u çıkararak kendini ispatlayan ve yenileri için desteklediğimiz ekosistemimizi, yeni aktörlerle de beslemek, küresel rekabette geri kalmamak için elzem niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, buna yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili kamu kurumlarının da desteğiyle Türkiye Tech Visa programını bugün uygulamaya başladıklarını belirterek şöyle devam etti: "Program dahilinde ülkemizde start-up girişimi kurmak isteyen yabancılara, hızlandırılmış ve istisnai usule tabi çalışma izni süreçleri sunacak ve ilk başvuruda 3 yıla kadar çalışma izni düzenleyeceğiz. Bu sayede bürokratik süreci kısaltarak hızlı işleyen bu sektörün ihtiyacını karşılayan idari bir süreç işleteceğiz. Türkiye Tech Visa programı ile bir yandan yeni girişimleri ve yeni yetenekleri ülkemize kazandırırken diğer yandan da onların bilgi ve deneyimlerinden istifade ederek yerli iş gücümüzün kapasitesini artıracağız ve inovasyon sistemimize değer katacağız. Bu çeşitlilik, farklı bakış açıları ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayarak girişimcilik ekosistemimizi daha da zenginleştirirken değerli girişimciler için yeni fırsatlar yaratacak ve büyük başarı hikayelerine vesile olacaktır."

"Amacımız daha güçlü, yenilikçi ve rekabetçi bir yatırım ortamı sağlamak"

Bakan Işıkhan, bilgi ve iletişim sektörünün hızlı büyüyen yapısının, bu sektörde nitelikli insan kaynağı ihtiyacını da ortaya çıkardığına değinerek, bu gerçekten hareket ederek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla 1 Eylül 2022'den bu yana yürüttükleri "Uluslararası Yetenek Transferi Programı" kapsamında, Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda, belirlenen 284 meslekte çalışacak yabancılar için yapılan çalışma izni başvurularını istisnai usulle ve öncelikli tutarak değerlendirip sonuçlandırdıklarını aktardı.

Program kapsamında bugüne kadar 2 bin 544 parlak yeteneği ülkeye kazandırdıkları bilgisini paylaşan Işıkhan, "Bakanlık olarak amacımız, teknoloji girişimciliğini teşvik etmek ve bunun önündeki engelleri kaldırmak için geliştirdiğimiz bu gibi programlarla daha güçlü, yenilikçi ve rekabetçi bir yatırım ortamı sağlamaktır. Bugün attığımız adımlar hem 12. Kalkınma Planımız hem Türkiye Yüzyılı vizyonumuz hem de geçen hafta açıkladığımız Orta Vadeli Program doğrultusunda ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma konusundaki gayret ve kararlılığımızı da destekleyecektir." ifadelerini kullandı.