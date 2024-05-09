Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 4 yılın en düşüğünde

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), bugünkü işlemlerde 276 baz puana kadar geriledi ve böylelikle Şubat 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu. Türkiye 5 yıl CDS primi, güne 285 baz puandan başlamıştı.

Analistler, Türkiye'nin CDS'inde devam eden gerilemeyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'nin kredi notunda artış ve kredi notu görünümünde de olumlu değişiklikler yaptığını vurgulayarak, bunun da yatırımcıların Türkiye ekonomisine artan güveni ortaya koyduğunu söyledi.

Karahan: Mevcut politika bileşimi risk priminin düşmesini sağladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bugün gerçekleştirdiği 'Enflasyon Raporu 2024-II' sunumunda Türkiye'nin kredi risk primiyle ilgili olarak şuları söylemişti:

"Mevcut politika bileşimi, Türkiye’ye yönelik risk algısının iyileşmesini ve risk priminin düşmesini sağlamıştır.

Türkiye’nin risk primindeki iyileşme, yılbaşından itibaren yavaşlamıştır. Artan döviz kuru oynaklığı ve rezerv görünümündeki bozulma, mart ayında risk algısını zayıflatmıştır.

Mart ayı içerisinde aldığımız kararlar ile sıkı para politikası duruşumuz pekiştirilmiş, uyguladığımız politikalara olan güven artmış ve rezerv görünümü iyileşmiştir. Bu gelişmelerle risk primi, yeniden 300 baz puan seviyesinin altına gerilemiştir."