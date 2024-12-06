Türkiye'nin CDS'i 250 baz puanın altına geriledi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü.

Enflasyonla mücadele programı kapsamında bir süredir ekonomi yönetimi önemli adımlar atarken, yıl içinde uluslararası kuruluşlar üst üste Türkiye'nin notuna ilişkin iyileştirmeler yapmıştı.

İzlenilen politikalar çerçevesinde makroekonomik verilerde sinyaller yakından izleniyor.

2022 yılında 908'e kadar çıkmıştı

Ödemeler dengesindeki iyileşme, döviz rezervlerinde rekor seviyelerin görülmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere ekonomi kurumlarının attığı normalleşme adımları piyasalarda olumlu karşılanıyor.

Söz konusu gelişmeler yabancı yatırımcı ilgisinin Türk Lirası (TL) varlıklara olan talebini beslemeyi sürdürürken, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de geriliyor.

Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i haftanın son işlem gününde 249,8'e indi. Söz konusu seviye, Şubat 2020'den bu yana en düşüğüne işaret ediyor.

Türkiye'nin CDS'i 2022 yılı temmuz ayında 908 puana kadar çıkmıştı.

CDS nedir?

Credit Default Swap yani kredi risk primi ya da kredi temerrüt takası (swap) alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değerdir.