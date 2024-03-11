TÜRKLİM Başkanlığı'na Hamdi Erçelik seçildi

Liman işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla hizmet veren Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin (TÜRKLİM) 27. Genel Kurul Toplantısı, gerçekleştirildi.

78 üyesi ile sektörü tek çatı altında buluşturan derneğin yeni yönetiminin belirlendiği kurula, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ile üye şirket yöneticileri ve sektörün önemli isimleri katıldı.

Denizcilik sektöründeki erkek egemen algısını bozan bir buluşmaya imza atan kurula ayrıca terminal çekici operatöründen operasyon saha elemanına kadar limancılık sektörünün farklı alanlarında çalışan 22 kadın liman işçisi de katılım sağladı.

Genel Kurul'da 2024 yılı yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçiminin akabinde, 2,5 yıldır TÜRKLİM başkanlığını yürüten Aydın Erdemir, oy birliği ile görevi Hamdi Erçelik’e devretti.

Üç yıldan bu yana Borusan Limanı Genel Müdürlüğü görevini yürüten, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunu Hamdi Erçelik, bir önceki dönemde ise TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.