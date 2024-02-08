TÜRMOB: Depremzede mükellefin KDV iade süreci hızlanmalı, bölgeye özel teşvik gelmeli

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, deprem bölgesinde sosyal ve ekonomik sorunların devam ettiğini belirtirken, toplumun yeniden yapılandırılmasında temel ihtiyacın karşılanmasının kritik rol oynayacağının altını çizdi.

Emre Kartaloğlu TÜRMOB tarafından hazırlanan 19 maddelik deprem raporuna ilişkin de bilgiler verdi. Raporda; bölgeye özel teşvikler uygulanması, yapılandırma kapsamında olmayan vergi ve prim borçlarının faizsiz taksitlendirilmesi, mükelleflerin KDV iade süreçlerinin hızlandırılması gibi öneriler yer alıyor.

Depremde 61 meslek mensubunu kaybeden TÜRMOB camiası, depremin 1’inci yıl dönümünde depremzede oda başkanlarının da katılımıyla Ankara’da bir araya geldi.

TÜRMOB Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Emre Kartaloğlu, bölgede sağlık, barınma ve eğitim alanında atılması gereken önemli adımın bulunduğunu bildirdi.

Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve kalitesinin artırılması gerektiğini kaydeden Kartaloğlu, kalıcı konutların bir an öne sağlanmasının önemine işaret etti. Eğitimin kesintisiz sürmesi için güvenli okul inşası çalışmalarının da hızlandırılmasını isteyen Kartaloğlu, “Bu temel ihtiyaçların karşılanması, deprem sonrası toplumun yeniden yapılanmasında ve iyileşmesinde kritik bir rol oynayacaktır” dedi.

Vergilerin toplanmasında önemli rol oynayan mali müşavirlerin hayata tutunabilmesi için KODSGEB tarafından sağlanan desteklerin büyük önem taşıdığını söyleyen Emre Kartaloğlu, “Sadece Mali Müşavirler değil, sektör ayrımı yapılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının KOSGEB kredilerinden yararlandırılmalıdır” diye konuştu.

“İstanbul için alarm zilleri çalıyor”

Türkiye’nin deprem kuşağında bulunduğu gerçeğiyle yüzleşilmesi ve felaketlerden ders çıkarılması gerektiğini anlatan Emre Kartaloğlu, “Devletin ve yerel yönetimlerin yanı sıra vatandaşlarımıza da büyük sorumluluklar düşmektedir. İstanbul için alarm zilleri çalıyor ve kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam etmelidir. Ancak bu süreçte, vatandaşların bireysel olarak da harekete geçmesi de büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

“Rant beklentisi olmadan kentsel dönüşüme destek verilmeli”

Rant beklentisi olmadan, kentsel dönüşüm projelerine destek verilmesini isteyen Kartaloğlu, “Güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için birlikte hareket etmeliyiz. Çünkü deprem sadece bir felaket değil, aynı zamanda bir uyarıdır ve bu uyarıyı dikkate alarak güvenli bir gelecek inşa etmeliyiz” dedi.

TÜRMOB’un 130 bin mensubu ve odalarıyla birlikte deprem yaralarının sarılmasına katkı sağlamayı sürdüreceğinin altını çizen Emre Kartaloğlu, “Devletimizin, bu büyük afetin etkilerini en aza indirmek, sosyal ve ekonomik toparlanmayı hızlandıracak bu tedbirleri ivedilikle hayata geçirmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren oda başkanlarının verdiği bilgilere göre bölgede yaşanan sosyal ve ekonomik sorunların halen devam ettiğini belirten Emre Kartaloğlu, “Hala yıkılmayı bekleyen hasarlı binaların olduğu, şehirlerin düz ovaya dönüştüğü bir yerde hayatın devam etmesi oldukça zorlu bir mücadeleye içinde. Bu süreçte hepimiz daha özverili olmalı, yardımlaşmayı, dayanışmayı ilk günkü gibi canlı tutmalıyız” dedi.

TÜRMOB’un depremzedelere ve meslek mensuplarına yönelik yardım faaliyetlerinden bahseden Kartaloğlu, mesleki faaliyetlerin devamı için bölgede konteyner ofisler kurduklarını kaydetti.

Kartaloğlu, daha önce kamuoyuna duyurulan Deprem Bölgesi Kalkındırılmasına Yönelik TÜRMOB Görüş ve Önerileri raporunu da paylaştı.

“İş yeri kira ödemelerinde vergi indirimi getirilmeli”

Raporun “Kalkınma Temelli Bütüncül İktisadi ve Mali Tedbirleri” başlıklı bölümünde 19 eylem planı yer alıyor. Bu eylem planlarında öne çıkan unsurlar şöyle:

En çok etkilenen il ve ilçelerde mücbir sebep hali uzatılmalı, bölgeye özel teşvikler uygulanmalı, yapılandırma kapsamında olmayan vergi ve prim borçları faizsiz taksitlendirilmeli, bölge mükelleflerinin sermaye kaybı ve borca batıklık durumlarına ilişkin yeni düzenleme yapılmalı, mükelleflerin KDV iade süreçleri hızlandırılmalı, işyeri kira ödemelerinde vergi indirimi getirilmeli, vergi terkini müessesesi çalıştırılmalı, yeni yatırım yapacak mükellefler için amortisman oranı artırılmalı.