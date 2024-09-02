TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar uyardı: Enflasyonu önlemek istiyorsanız servet beyanıyla lüksü vergilendirin!

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, süt, et ve diğer tarım ürünlerinde düşük fiyat baskısıyla enflasyonun önlenemeyeceğini belirtirken, bu politikanın önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunu patlatacağı uyarısında bulundu. Bayraktar ekonomi yönetimine seslenerek, “Enflasyonu önlemek istiyorsanız servet beyanıyla lüksü vergilendirin” diye konuştu.

Edirne’de ayçiçeği hasat törenine katılan Şemsi Bayraktar, geçen sezon afetlerle mücadele eden çiftçilerin beklediği geliri elde edemediğini, dışa bağımlılığın azalması için üreticilerin emeğinin karşılığını alması gerektiğini bildirdi.

Trakyabirlik’in açıkladığı 20 liralık fiyatın yeterli geliri sağlayamayacağına dikkat çeken Bayraktar, bunun maliyet seviyesi olduğunu yağ oranı düşük olanların 20 liranın altında ürünlerini satmak zorunda kalacaklarını kaydetti.

Üretimin yüksek girdi fiyatlarıyla devam ettiğini, buna rağmen ürünün tarlada kaldığını söyleyen Bayraktar, bazı ürünlerde hasat dahi yapılmadığına dikkat çekti.

"Üretimin devam etmesi için kuraklık desteği verilmesi gerekiyor”

Trakya’da iki yıldır etkili olan kuraklığın verimi düşürdüğünü vurgulayan Şemsi Bayraktar, verimin yüzde 25-50 arasında azaldığından bahsetti.

Yağlık ayçiçeğinde prim destek miktarının artırılmasının önemli bir adım olduğunu ifade eden Bayraktar, “Ancak kuraklık nedeniyle verimdeki kayıp dikkate alındığında, alınacak prim destek miktarı da düşük olacak. Bu noktada gelir kaybının önlenmesi ve üretimin devam etmesi için kuraklık desteği verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Alım fiyatının yükseltilmesini isteyen Şemsi Bayraktar, “Birçok üründe yaşadığımız gibi ayçiçeğinde de üreticilerimiz yeterli kazancı sağlayamazken, tüketiciler de yüksek fiyattan Ayçiçek yağını tüketmektedir” dedi.

2024 Ocak ayında litre fiyatı 58 lira olan ayçiçeği yağının Temmuz’da 66,5 liraya çıktığı bilgisini veren Bayraktar, “Halkımızın en çok tükettiği yağ olan ayçiçeği yağında görülen bu fiyat artışını kontrol edebilmek ve dışa bağımlılığımızı azaltmak için ayçiçeği üretimimizi artırmamız şarttır. Üretim olmadan tüketim olmaz” ifadelerini kullandı.

Ayçiçeğinde üretim açığının ithalatla kapandığını dile getiren Şemsi Bayraktar, tüketimin yüzde 49’unun ithalatla karşılanmasının kabul edilemez olduğunu anlattı.

2023’te ayçiçeği tohumu, yağı ve küspesi ithalatı için 2 milyon 67 milyon dolar ödendiğini bildiren Bayraktar, “Son 5 yılda ayçiçeği tohumu, yağı ve küspesi için ödediğimiz bedel yüzde 117 oranında arttı. 2024 yılı 6 aylık verilerine göre 992 milyon 107 bin dolar değerinde ithalat yapıldığı görülüyor” şeklinde konuştu.

Ayçiçeği gümrük vergilerinin yerli üretimi koruması gerektiğini söyleyen Bayraktar, “Üreticilerimize yeterli fiyat ve kuraklık desteği verilmezse üreticimiz ayçiçeği üretiminden uzaklaşır. Üretimden uzaklaşan üreticilerimizi bir daha üretime döndüremeyiz. Son pişmanlık fayda etmez” dedi.

“Gıda fiyatlarını patlatırsınız”

Girdilerin hızlı artmasına rağmen süt ve et fiyatının aynı oranda artmamasının üreticilerin üretimden çekilmesine yol açtığını bildiren Bayraktar,

“Sanayicimize buradan sesleniyorum. Fiyatları aşağı düşürerek kendi ayağınıza sıkmayın. Süt hayvanları kesime gidiyor, önümüzdeki dönemde süt arar hale geleceksiniz. Süt ürünleri fiyatları yükselecek, tüketicimize de yazık olacaktır” dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenen Bayraktar, “Süt fiyatlarını, et fiyatlarını, meyve, sebze, hububat, ayçiçeği, çeltik, mısır, pamuk ve diğer ürünlerin fiyatlarını baskılayarak enflasyonu önleyemezsiniz. Böyle yaparsanız önümüzdeki dönem gıda fiyatlarını patlatırsınız tüketicilerimizi bu ürünlere ulaşamaz hale getirirsiniz” değerlendirmesinde bulundu.

“Enflasyon önlemek istiyorsanız servet beyanıyla lüksü vergilendirin”

“Enflasyonu önlemek istiyorsanız kayıt dışı yollarla servetlerini katlayan lüks yaşantılarını çekinmeden sergileyen, vergisini ödemeyen bu kesimleri servet beyanı getirmek suretiyle yakalayıp vergilendirin” diyen Şemsi Bayraktar, enflasyonun vergi adaletiyle önlenebileceğinin altını çizdi.

Çiftçilerin bankalara olan kredi borçlarının 700 milyar lirayı bulduğunu kaydeden Bayraktar, “Kuraklık başta olmak üzere doğal afetlerle boğuşan maliyetleri artmasına rağmen ürünlerini değer fiyattan pazarlamakta son derece zorluk çeken üreticilerimizin banka borçlarının faizsiz olarak uzun vadeli yapılandırılmasını bekliyoruz” dedi.