TUSEDAD Başkanı Solakoğlu: Bir yıl sonra gıda ürünlerinde fiyat şokuna şaşırmayın!

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı, çiftçi Sencer Solakoğlu, hayvancılığa yönelik çalışmalarıyla öne çıkan bir isim olurken, son açıklamaları da dikkat çekti.

Son dönemde gündemde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin protestoları yer alırken, gıda enflasyonuna da mevsimsel etkilere rağmen çare bulunamıyor. Bakanlıkta bu konu çalışmaların ve görüşmelerin sürdüğü takip edilse de sektörel sıkıntılara çözüm zor görünüyor.

TCMB’nin de Enflasyon Raporu sunumunda gıda fiyatlarında artışa değindiği sıklıkla değindiği görülürken, özellikle dar gelirlinin zorunlu ihtiyaç kapsamında gıda fiyatlarındaki artışı daha güçlü hissettiği de bir gerçek olarak talep tarafında yerini koruyor.

Süt fiyatlarının, gıda fiyatlarında etkisi yoğun olurken, TÜSEDAD’ın maliyet hesaplamalarına göre çiğ süt 17,54 TL’den karşılık bulurken, Ulusal Süt Konseyi tavsiye fiyatı ise Mayıs 2024’ten bu yana 14,33-14,87 TL aralığında bulunuyor.

"Bir yıl sonra tüm gıda ürünlerinde fiyat şokuna şaşırmayın"

Ağustos ayı başlarında Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştiren TÜSEDAD ve Başkan Sencer Solakoğlu, gelişmelere yönelik olumlu bir beklentiler olduğunu açıklamıştı. Ancak Solakoğlu’nun aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım gıda enflasyonunda düşüşe yönelik umut vermedi.

Solakoğlu paylaşımında süt fiyatları, üreticileri ve şirketlere yönelik şu değerlendirmeleri yaptı:

“Tüm ülkede süt üreten çiftçilerin fiyatlarını (şirketler) geri çekiyorlar sözleşmelere uymaksızın. Güya üreticiyi temsil etmesi gereken birlikler, kooperatifler boyun eğiyor ve hak aramıyorlar. Hakkımızı ararsak ya sütümüzü almazlarsa diye üreticiyi ikna etmeye çalışıyorlar. Bu nasıl bir acizlik? Bu nasıl bir kumpas? Ette yaşadığınız fiyat şokunu bir sene sonra tüm gıda ürünlerinde yaşarsanız sakın şaşırmayın.”

Tüm ülkede süt üreten çiftçilerin fiyatlarini geri çekiyorlar sözleşmelere uymaksızın. Güya Üretici temsil etmesi gereken birlikler kooperatifler boyun eğiyor ve hak aramıyorlar. Hakkimizi ararsak ya sütümüzü almazlarsa diye üreticiyi ikna etmeye çalışıyorlar. Bu nasıl bir… — Sencer Solakoglu (@sencer_s) August 21, 2024

Çiftçinin koşullarında iyileşme olmadığı müddetçe gıda fiyatlarında düşüş zor görünüyor. Bu koşullar da Merkez Bankası para politikasından çok farklı bir enflasyonla mücadele gerektiriyor.