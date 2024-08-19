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Süper zenginlere servet vergisi mi geliyor? Dünya çapında 2 trilyon dolar toplanabilir

İklim dönüşümünün finansmanıyla ilgilenen aktivistlere göre dünyanın dört bir yanındaki hükûmetlerin servet vergisini uygulaması 2 trilyon dolardan fazla paranın birikmesini sağlayabilir. 

Haber Merkezi
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Süper zenginlere servet vergisi mi geliyor? Dünya çapında 2 trilyon dolar toplanabilir
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Giderek artan sayıda ülke, ultra zenginler üzerindeki vergileri artırmayı düşünüyor. Tax Justice Network (Vergi Adaleti Ağı) adlı kampanya grubu yayımladığı bir raporda, İspanya'daki en zengin yüzde 05,5'lik hane halkına uygulanan "tüy kadar hafif" vergiden elde edilen gelirin, tüm dünyada uygulanmasıyla her yıl küresel olarak trilyonlarca dolar toplanabilir. 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yönetimindeki İspanyol hükümeti 2022 yılının sonlarında, geliri 3 milyon euroyu aşan bireylerin net serveti üzerinden 2023 ve 2024 yıllarında tahsil edilecek geçici bir “dayanışma” servet vergisi getirdi. Bu verginin hanelerin en zengin yüzde 0.5'ine uygulanacağı tahmin ediliyor. 

Tax Justice Network, dünya çapında en zengin yüzde 0,5'lik hane halkına yüzde 1,7 ile yüzde 3,5 arasında bir oranla benzer bir vergi uygulanmasının yaklaşık 2,1 milyar dolar toplayacağını açıkladı. Britanya'da yılda 31 milyar dolar civarında bir gelir elde edilebileceği belirtiliyor. 

Brezilya, Fransa, Almanya ve Güney Afrika'da servet vergisi tartışmaları sürüyor. Ancak herhangi bir anlaşmaya varılması muhtemelen yıllar alacak ve birçok ülkede muhalefetle karşılaşabilir. 

Tax Justice Network'te araştırma görevlisi olan Alison Schultz, "Zengin ülkelerin azınlığı, elimizdeki en iyi fırsat olmasına ve kendi halklarının acilen harekete geçmelerini talep etmesine rağmen, vergi konusunda sağlam bir çerçeve sözleşmeye destek vermekten kaçınıyor gibi görünüyor. Bunun artık değişmesi gerekiyor - iklim de bekleyemez, dünya halkları da bekleyemez" dedi. 

Süper zenginler vergiden kaçabilir mi?

Vergilerin getirilmesiyle ultra zenginlerin başka yerlere taşınabileceği uyarısında bulunan manşetlere rağmen Tax Justice Network, bazı ülkelerde daha önce yapılan reformların süper zenginlerin yer değiştirmesiyle sonuçlanmadığını söyledi.

Norveç, İsveç ve Danimarka'daki servet vergisi reformlarından sonra en zengin hanelerin yüzde 0,01'i yer değiştirirken, Britanya'da yapılan bir çalışmada 2017'de non-dom kurallarında yapılan değişikliklerin yüzde 0,02 gibi düşük bir göç oranına yol açtığı tahmin ediliyor.

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