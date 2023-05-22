TZOB'da Bayraktar yönetimi güven tazeledi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) 28. Genel Kurulu’nda Şemsi Bayraktar'ın başkanlığındaki liste, geçerli oyların tamamını aldı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) 28. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda yapılan tek listeyle gidilen seçimde Şemsi Bayraktar, geçerli oyların tamamını alarak tekrar 4 yıl süreyle Genel Başkan oldu.
TZOB Başkanlığına ilk kez 2003'te seçilen Bayraktar, altıncı kez bu görevi yürütecek. Seçim sonucuyla Ahmet Bahadır Sezgin, Hasan Kozoğlu, Mustafa Hepokur, Hüseyin Darcan, Arslan Soydan, Yunus Kılınç, Eyyup Elmalı, Mehmet Başbuğ, Ahmet Eyyüpoğlu Yönetim Kurulu asıl üyeliğine seçildi.
Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Sadullah Karaaslan, Ali Şener Bayraktar, Mehmet Latif Maskan, Ahmet Çankaya, İbrahim Hacıoğulları, Mehmet Karakaya, Mehmet Ali Doğru, Cuma Yiğit, Rıdvan Özmen, Hakan Hakverdi’den oluştu.
Yönetim Kurulunun, gelecek günlerde toplanarak kendi aralarında görev dağılımı yapacağı bildirildi.